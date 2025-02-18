兒少性剝削通緝犯拒檢衝撞逃 北市警開11槍逮捕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北18日電）因涉兒少性剝削案遭通緝的許姓男子今天違停拒檢，涉開車衝撞北市員警，追捕員警見情況緊急射擊11槍，許男隨後棄車徒步逃逸，經熱心民眾開車載員警尋嫌，成功以現行犯逮捕。

台北市警察局內湖分局今天透過新聞訊息表示，轄下文德派出所副所長陳明昶、員警王淯群下午2時30分執行巡邏勤務時，在轄內新明路一帶發現有輛租賃車違停，隨即上前攔檢發現駕駛涉嫌偽報身分，要求其下車受檢時，駕駛突疾駛涉撞警用機車並拒檢逃逸，過程造成陳明昶失衡跌倒。

警方指出，王淯群見狀立即騎警車追捕，追至北市南京東路6段時攔到車，王淯群持槍喝令駕駛許男（36歲）下車受檢，但許男持續拒檢並在馬路上倒車行駛，且涉再度衝撞剛趕抵現場的陳明昶，造成陳明昶遭衝撞倒地，王淯群見情況危急朝許男的車輛射擊11槍。

內湖警分局表示，車輛雖遭射擊，但許男仍不顧員警警告，持續倒車逃逸，隨後將車子棄置於南京東路潭美公園公車站牌後徒步逃逸，警方緊急發動攔截圍捕行動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方指出，王淯群在追緝過程中，遇到熱心薛姓民眾主動開車載送找尋犯嫌，在行善路一帶攔獲許男，並依現行犯將其逮捕。經查許男為兒少性剝削通緝犯，除依妨害公務及公共危險罪移送士林地檢署偵辦外，通緝案件也解送新北地檢署歸案。

內湖警分局表示，陳明昶在追捕犯嫌過程中，不僅造成手腳擦挫傷，警用機車也遭犯嫌衝撞，造成前保險桿及車身毀損。（編輯：戴光育）1140218