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兒少性剝削通緝犯拒檢衝撞逃 北市警開11槍逮捕

2025/2/18 19:06（2/18 19:56 更新）
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台北市政府警察局內湖分局表示，因涉兒少性剝削案遭通緝的許姓男子18日違停拒檢，並在馬路上倒車行駛，員警見情況危急朝車輛射擊11槍，許男隨後棄車徒步逃逸，最終在行善路一帶遭逮。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年2月18日
台北市政府警察局內湖分局表示，因涉兒少性剝削案遭通緝的許姓男子18日違停拒檢，並在馬路上倒車行駛，員警見情況危急朝車輛射擊11槍，許男隨後棄車徒步逃逸，最終在行善路一帶遭逮。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年2月18日
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（中央社記者黃麗芸台北18日電）因涉兒少性剝削案遭通緝的許姓男子今天違停拒檢，涉開車衝撞北市員警，追捕員警見情況緊急射擊11槍，許男隨後棄車徒步逃逸，經熱心民眾開車載員警尋嫌，成功以現行犯逮捕。

台北市警察局內湖分局今天透過新聞訊息表示，轄下文德派出所副所長陳明昶、員警王淯群下午2時30分執行巡邏勤務時，在轄內新明路一帶發現有輛租賃車違停，隨即上前攔檢發現駕駛涉嫌偽報身分，要求其下車受檢時，駕駛突疾駛涉撞警用機車並拒檢逃逸，過程造成陳明昶失衡跌倒。

警方指出，王淯群見狀立即騎警車追捕，追至北市南京東路6段時攔到車，王淯群持槍喝令駕駛許男（36歲）下車受檢，但許男持續拒檢並在馬路上倒車行駛，且涉再度衝撞剛趕抵現場的陳明昶，造成陳明昶遭衝撞倒地，王淯群見情況危急朝許男的車輛射擊11槍。

內湖警分局表示，車輛雖遭射擊，但許男仍不顧員警警告，持續倒車逃逸，隨後將車子棄置於南京東路潭美公園公車站牌後徒步逃逸，警方緊急發動攔截圍捕行動。

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警方指出，王淯群在追緝過程中，遇到熱心薛姓民眾主動開車載送找尋犯嫌，在行善路一帶攔獲許男，並依現行犯將其逮捕。經查許男為兒少性剝削通緝犯，除依妨害公務及公共危險罪移送士林地檢署偵辦外，通緝案件也解送新北地檢署歸案。

內湖警分局表示，陳明昶在追捕犯嫌過程中，不僅造成手腳擦挫傷，警用機車也遭犯嫌衝撞，造成前保險桿及車身毀損。（編輯：戴光育）1140218

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