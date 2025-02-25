電纜遭毀 管碧玲：10天內發生第2次

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（中央社記者張已亷高雄25日電）中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪今天涉拖斷台澎第3海纜。海委會主委管碧玲表示，16日也發生台馬2號斷纜並將涉案船移送，「10天內有2次斷纜案」，將持續採最高規格防範措施。

海洋委員會主委管碧玲今天在臉書（Facebook）發文指出，今天能以現行犯押解涉嫌斷纜的中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪，關鍵是海巡人員以高規格超前部署。

管碧玲表示，台南巡防區雷操手22日晚上7時10分許就一直監控該船至25日，見船在海纜區滯留許久，巡防區曾通報巡防艇7次，但因海象不佳出不去，也通報安平信號台廣播7次，該船也未回應。

管碧玲指出，直到25日凌晨零時10分許海象許可下，海巡100噸PP10079艇在今天凌晨2時30分許到達現場，看到該船下錨並廣播驅離，至凌晨3時8分許發現船隻起錨航離，但海巡在凌晨3時24分許接獲中華電信報案，因10079艇就在現場，隨即在凌晨3時28分許攔停該船。

管碧玲表示，「今天是10天內的第2次斷纜案」，16日也發生一次斷纜事件，已經移送1艘涉嫌導致台馬2號斷纜的本國籍漁船，而該漁船在斷纜時間於斷纜海域拖網作業，能否確證為其所造成，仍待檢方偵辦，另多哥籍權宜輪雖仍待檢方偵辦，但各項跡證顯然有初判基礎，因此海巡展開強硬態度。

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據了解，16日發生斷纜事件後，海巡署已依檢方指示調查，並將全案移送士林地檢署偵辦。今天的西非多哥籍「宏泰」貨輪涉嫌斷纜案，則移送台南地檢署偵辦。

管碧玲指出，海巡船艦艇任務多元，近期加強海纜守護，驅離不少船隻，沒有每一次行動都對外發布，且海巡這幾天日以繼夜忙碌幾項重要任務，因機敏尚不宜對外揭露，但為保護國安，什麼狀況都不排除，持續採最高規格防範措施，「海巡是值得人民信賴的英勇部隊。」（編輯：林恕暉）1140225