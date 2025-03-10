台中無照酒駕撞死大學生 警方啟動連3天大執法

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中市8日發生無照酒駕肇事致死案件。台中市警察局今天表示，113年取締酒駕共7000件，10日起將連續3天展開「酒駕大執法專案」，深夜時段加強取締，日後也不定時執法。

吳姓男子8日無照酒駕行經台中市西屯區，撞死騎機車擔任外送員的陳姓大學生；吳男肇事後逃逸，經警方查緝到案，檢察官複訊後依酒駕致死等罪聲押，台中地院裁定羈押。

台中市警察局今天透過文字稿表示，持續加強取締酒駕，去年案件數相較民國112年減少211件，死亡減少15人，受傷減少196人；去年也舉辦「酒駕零容忍」及交通安全宣導計1787場次，讓民眾了解相關法律與政策。

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交通局積極推動「酒後代駕」制度，目前台中共有8家計程車隊及2家專業代駕公司，合計373名駕駛提供服務，其中更有67名駕駛人取得標章認證。台中市交通裁決處也依法公布酒駕累犯姓名照片，盼全面遏阻酒駕惡行。

對於酒駕肇事致死事件頻傳，國民黨籍立委黃健豪今天出席活動接受媒體採訪指出，台中市商業活動興盛，飲酒後不開車已是全民共識，除警方加強取締，立法院也會進行相關修法，希望嚴懲酒駕肇事。但在前端餐廳娛樂場所也應避免駕駛人飲酒後酒駕行為，全台各營業場所都應該注意。（編輯：郭諭儒）1140310