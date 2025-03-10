加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台中無照酒駕撞死大學生 警方啟動連3天大執法

2025/3/10 15:10（3/10 15:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
吳姓男子8日凌晨無照酒後開車，行經台中市西屯區一處路口時，撞死騎機車擔任外送員的陳姓大學生。（翻攝照片）
吳姓男子8日凌晨無照酒後開車，行經台中市西屯區一處路口時，撞死騎機車擔任外送員的陳姓大學生。（翻攝照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中市8日發生無照酒駕肇事致死案件。台中市警察局今天表示，113年取締酒駕共7000件，10日起將連續3天展開「酒駕大執法專案」，深夜時段加強取締，日後也不定時執法。

吳姓男子8日無照酒駕行經台中市西屯區，撞死騎機車擔任外送員的陳姓大學生；吳男肇事後逃逸，經警方查緝到案，檢察官複訊後依酒駕致死等罪聲押，台中地院裁定羈押。

台中市警察局今天透過文字稿表示，持續加強取締酒駕，去年案件數相較民國112年減少211件，死亡減少15人，受傷減少196人；去年也舉辦「酒駕零容忍」及交通安全宣導計1787場次，讓民眾了解相關法律與政策。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

交通局積極推動「酒後代駕」制度，目前台中共有8家計程車隊及2家專業代駕公司，合計373名駕駛提供服務，其中更有67名駕駛人取得標章認證。台中市交通裁決處也依法公布酒駕累犯姓名照片，盼全面遏阻酒駕惡行。

對於酒駕肇事致死事件頻傳，國民黨籍立委黃健豪今天出席活動接受媒體採訪指出，台中市商業活動興盛，飲酒後不開車已是全民共識，除警方加強取締，立法院也會進行相關修法，希望嚴懲酒駕肇事。但在前端餐廳娛樂場所也應避免駕駛人飲酒後酒駕行為，全台各營業場所都應該注意。（編輯：郭諭儒）1140310

延伸閱讀
113年交通死傷下降 行人死亡16年來新低、酒駕喪命減少3成多苗縣無照騎士遭撞落跑挨2罰單 涉酒駕肇事男送辦新北運將無照駕駛又酒駕上警車突失禁 吃3罰單送辦高醫男大生外送遭無照酒駕撞死 校方：全力協助家屬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

193
更多編輯台推薦新聞：