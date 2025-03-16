車輛撞毀雲林炸雞攤留車牌 警將開罰吊照

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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）雲林縣虎尾鎮1家炸雞攤昨天深夜遭1輛紅色自小客車撞毀，現場遺留車牌，被害人上網協尋肇事者，警方今天凌晨尋獲車輛，目前掌握自小客車車籍資料，將依法裁罰並吊扣駕照。

炸雞攤昨天深夜在臉書（Facebook）社群「虎尾人（讚）出來」貼文寫道，「提醒各家汽車修理廠，如果有看到紅色馬自達3的車要維修，請報警」，並公布車牌中的4碼數字。

炸雞攤業者今天早上受訪時表示，昨天晚間收攤後突然聽到碰撞聲音，跑到屋外看，誤以為是附近有車輛爆胎，沒想到是自家炸雞攤被撞，因為對方逃逸所以立即報警。

警方今天早上在案發地數公里外找到肇事車輛，未發現駕駛；肇事車輛目前停在派出所，引擎嚴重毀損、車內安全氣囊爆開，足見當時撞擊力道。

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警方說，紅色自小客車昨天深夜沿虎尾鎮雲74線由東向西方向行駛，疑因轉彎不慎衝撞炸雞攤，造成業者設備及器具損壞。

警方調閱車籍資料得知此車為權利車，將通知車輛駕駛人說明，並依道路交通管理處罰條例第62條規定裁罰駕駛人新台幣1000元以上、3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。（編輯：黃名璽）1140316