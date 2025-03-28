調查局掃蕩中企非法挖角 破獲中芯等11公司據點

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（中央社記者謝幸恩台北28日電）調查局表示，偵辦11家中企挖角竊密案，分別查獲中國國有企業投資的晶片商中芯國際、入圍中國國家工信部專精特新企業的深圳通銳微電子技術在台私設據點及挖角工程師。

法務部調查局今天發布新聞稿指出，高科技產業為台灣經濟命脈，相關產業人才為中企鎖定挖角對象，因次針對中企挖角竊密案件進行重點打擊，自民國109年底成立專案，並執行一連串掃蕩行動，至今已偵辦逾百起案件。

新聞稿表示，中企挖角竊密案的態樣，多透過假台資或假僑外資在台設點、未經核准私設據點、透過人力顧問管理公司虛偽派遣員工等方式，掩飾其中資身分，藉此非法在台挖角高科技人才。

調查局指出，自3月18日至27日動員7個外勤處站，報請台北、新北、士林、桃園、新竹及台南地檢署指揮偵辦中企非法在台挖角竊密案，動員超過180人次，搜索34處所，詢問90人次。

這波偵辦涉案的11家中企，分別為鈞茂電子有限公司、企奧海科技股份有限公司、雲合智網（上海）技術有限公司、中穎電子股份有限公司、上海同星智能科技有限公司。

富滿微電子集團股份有限公司、上海南芯半導體科技股份有限公司、深圳通銳微電子技術有限公司、中芯國際集成電路製造有限公司、金泰克半導體有限公司、艾科微電子（深圳）有限公司。

調查局表示，中芯國際曾被美國列入出口管制實體名單，為中國規模最大的晶片製造企業之一，股東包括中國建設銀行、中國工商銀行等中國國有企業，涉嫌以假僑外資為掩護，在台設立分公司並挖角人才。

另外，深圳通銳微電子技術曾入圍中國國家工信部發布的專精特新小巨人企業公示名單，未經申請涉非法在台南、新竹私設據點，並由中國總公司線上面試，挖角台灣工程師人才，在台研發成果均透過「騰訊系統」回報中國總公司，以此規避司法機關查緝。

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調查局指出，雲合智網（上海）技術負責高端網路晶片研發，曾挖角大批知名海外企業高科技人才，協助推進中國「東數西算」戰略，涉嫌先以假台資名義在台申設公司，為規避查緝，透過股權變動轉為新加坡商的假僑外資身分，並迂迴透過新加坡公司匯入營運費用，藉以在台違法從事業務，並挖角晶片設計工程師。

中企相關非法行為，調查局表示，嚴重影響台灣高科技產業競爭力，相關中企在台協力者切勿心存僥倖，調查局將持續打擊對台挖角、竊密的非法行為，以維護台灣的高科技產業競爭優勢。（編輯：戴光育）1140328

法務部調查局近期偵辦11家中企挖角竊密案，分別動員7個外勤處站，報請多個地檢署指揮偵辦。圖為調查人員於中企非法在台從事業務處所進行蒐證與扣押。（調查局提供）中央社記者謝幸恩傳真 114年3月28日