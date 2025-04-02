張綱維電子腳鐐屢次違規 高院拘提到庭諭知羈押

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（中央社記者劉世怡台北2日電）遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空遠航，一審判決合計15年，加裝電子腳鐐防逃。二審高院審酌他科技設備屢次違規涉逃亡，情節重大，今天拘提張綱維訊問後，已諭知羈押。

台灣高等法院發布新聞資料指出，被告張綱維經訊問後已諭知羈押。羈押理由為張綱維所犯背信等罪嫌重大，且接受科技設備監控後仍屢次違規，情節重大，有事實足認有逃亡之虞，為確保後續審理程序順利進行，有羈押必要，依刑事訴訟法規定，予以羈押。

另方面，張綱維的律師陳恒寬表示，不服羈押裁定，將提抗告。陳恒寬解釋違規情形，法院可函詢電信公司提供張綱維手機定位資料，足以證明他是開車載母親經高速公路至高雄市鳳山區某中醫就醫，返程也經過鄰近高速公路的塭仔頭漁港，但未在漁港逗留，更無預備偷渡的行為。

陳恒寬指出，張綱維是為照護高齡母親，曾遲約2分鐘與監控中心聯絡，法院也可函詢電信公司提供張綱維手機定位資料，可證明他當時並未離開住所，更無惡意規避電子監控的情形。

高院指出，合議庭成員為審判長邱忠義、受命法官陳勇松（原為葉韋廷法官，因請假，依事務分配表由陳勇松代理）、陪席法官張紹省（原為蔡羽玄法官，因請假，依事務分配表，由張紹省代理）。

本件審判長邱忠義日前因被告鍾文智防逃、加保問題被究責，遭高院自律會決議建議請求法官評鑑外，司法院人審會將開會討論免去其庭長職務。

全案緣於，張綱維被控侵占遠航公司款項，並藉由合庫遠航貸款案將樺福集團旗下公司本息移轉給遠航等，一審台北地方法院依業務侵占、背信、違反商業會計法、民用航空法等罪，判處張綱維不得易科罰金部分應執行14年徒刑，得易科罰金部分1年徒刑。

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一審宣判後，針對張綱維的強制處分召開調查庭，合議庭認定，張綱維獲判重刑，逃亡可能性大增，須加強防逃機制，裁定張綱維加裝電子腳鐐，且不得接近機場、港口、海岸線，但到派出所報到的次數改為每週三報到1次。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：蕭博文）1140402