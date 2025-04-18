黃呂錦茹遭檢方聲押禁見 北院晚間9時40分開庭
2025/4/18 20:44（4/18 21:06 更新）
（中央社記者林長順台北18日電）北檢偵辦涉不實連署案，昨天約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文與第一區黨部執行長曾繁川，今天凌晨將4人聲請羈押禁見。北院預計晚間9時40分召開羈押庭。
據了解，台北地方法院羈押庭開庭順序為姚富文、初文卿、曾繁川、黃呂錦茹。
台北地檢署接獲告發，指民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體，疑有偽造提議書情事，14日首波指揮調查局台北市調處搜索，並約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人；另以證人身分約談劉思吟丈夫林叡等5人說明。林叡複訊後改列被告。
檢察官複訊後將張克晉請回，認定李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡涉犯偽造文書等罪，分別諭令新台幣20萬元至50萬元不等金額交保，均限制出境、出海。
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檢調過濾扣案卷證，及比對涉案被告與證人的說法後，昨天展開第2波偵查行動，搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部及黃呂錦茹等4人住處，並以被告約談黃呂錦茹、初文卿、姚富文、曾繁川。
檢察官漏夜複訊後，認為黃呂錦茹等4名被告涉犯刑法偽造文書及違反個人資料保護法等犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人及湮滅證據之虞，並有羈押之必要，向台北地方法院聲請羈押禁見。（編輯：方沛清）1140418
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