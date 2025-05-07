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白牌車行掩護販毒 雲林地檢起訴11人

2025/5/7 14:34（5/7 15:21 更新）
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鍾姓男子113年在雲林縣虎尾鎮經營白牌計程車行，實則掩飾販賣毒品行為，檢警獲報後陸續逮捕李姓男子等11人，並查扣大量贓證物（圖），而鍾男逃逸遭通緝。檢方7日偵結，將李男等11人依法提起公訴。（檢方提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年5月7日
鍾姓男子113年在雲林縣虎尾鎮經營白牌計程車行，實則掩飾販賣毒品行為，檢警獲報後陸續逮捕李姓男子等11人，並查扣大量贓證物（圖），而鍾男逃逸遭通緝。檢方7日偵結，將李男等11人依法提起公訴。（檢方提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年5月7日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）鍾姓男子去年在雲林縣虎尾鎮經營白牌計程車行，實則掩飾販賣毒品行為，檢警獲報後陸續逮捕李姓男子等11人，而鍾男逃逸遭通緝。檢方今天偵結，將李男等11人依法提起公訴。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今天表示，檢警去年接獲情資，發現虎尾鎮有以「白牌車行」掩護販售毒品的組織性犯罪集團，立即由檢察官彭彥儒、羅昀渝與雲林縣局虎尾警分局、斗南警分局籌組專案小組。

經長期蒐證、溯源追查，專案小組陸續逮捕李姓男子等11人，並查扣694.96公克毒品原料綠色粉末、1016.88克黃色粉末，及92顆毒品煙彈、98包毒品咖啡包等證物；鍾姓男子在警方收網前逃離出境，檢方已發布通緝。

檢方調查，鍾姓男子（37歲）去年在雲林縣虎尾鎮經營白牌計程車行，實則掩飾販賣愷他命、毒品咖啡包、毒品煙彈的犯罪行為。

檢方指出，楊姓（33歲）、許姓（31歲）等9人加入「車行」，張姓（27歲）、王姓（29歲）男子等2人則受託協助借用及提供製毒場所。

鍾男備妥毒品原料、封口機、包裝袋等製毒工具，以每包新台幣10元為報酬，指示楊男包毒品咖啡包，委由王男負責混合及分裝，待完成後運回車行儲放。

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檢方表示，此販毒集團以手機通訊軟體LINE及行動電話作為車隊的公務總機，由詹姓男子等人負責輪班接聽電話，聯繫毒品交易事宜，並兼任車行司機駕駛白牌計程車，與買家進行毒品交易，企圖躲避查緝。

檢方今天偵查終結，將李姓男子等11人依違反毒品危害防制條例、組織犯罪條例等罪提起公訴，並持續追查毒品來源與流向。（編輯：吳素柔）1140507

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