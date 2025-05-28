竹山鎮代會副主席持刀對女子嗆聲 涉恐嚇罪送辦

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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）竹山鎮民代表會副主席張秋淋25日持刀至竹山鎮某宮廟嗆聲、揮舞，竹山分局今天表示，當事女子報案，警方依職權通報南投縣家庭暴力暨性侵害防治中心，並依恐嚇罪嫌函送偵辦。

張秋淋疑因不滿某女子透過網路放話，25日持柴刀前往竹山鎮一家寺廟找女子理論，過程被民眾拍下並上傳網路社群，影片可見張秋淋大喊「繼續亂搞啊」，旁人則連忙安撫「大哥不要這樣」，張秋淋接著持刀敲向桌椅發出一聲巨響，行徑嚇壞現場民眾。

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當事女子接受媒體聯訪表示，當時看到張秋淋拿一把很大的刀，進來之後就一直對她咆哮，講一些恐嚇的話、侮辱她，「說我不給他生存，他也不給我生存」，她先前與張秋淋有私人糾紛，但認為已說清楚；對此，張秋淋向媒體說，感情問題，不予回應。

南投縣警察局竹山分局表示，張姓男子不滿女性友人在臉書（Facebook）社群述說交往遭遇，因此心生不滿而持鐮刀至某宮廟揮舞、叫囂，警方獲報趕往，但張男已離去，女子報案，警方依職權通報家庭暴力防治中心，並依恐嚇罪嫌函送南投地方檢察署偵辦。（編輯：陳清芳）1140528