賣苗栗土地幽靈仲介坑300萬 建商遭判刑9月

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）新竹某建商公司徐姓代表賣苗栗土地，透過彭姓友人當幽靈仲介，企圖坑陳姓合夥人300萬的仲介費遭拆穿，新竹地方法院將徐男依詐欺得利未遂罪判刑9月，彭男偽證罪判刑7月。

新竹地方法院判決書指出，徐男為竹縣某建設公司代表，在民國102至104年間邀陳男各半出資投資苗栗頭份土地，並借名登記在陳男妻子名下，由徐男全權處理後續土地投資事宜。

判決書表示，事後此案土地於104年3月3日，以新台幣1億5000萬元售出，並於104年3月23日移轉登記予買受人鄭男。

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判決書指出，徐男明知彭男未擔任土地交易仲介，仍指示製作相關文件，虛列陳男需負擔300萬元仲介費，企圖誤導陳男分擔不實費用；徐男以不實仲介費手法，想要侵占陳男盈餘，因陳男察覺異常提告，詐欺未得逞。

法官審酌，徐男雖未成功詐騙陳男300萬元，卻試圖找彭男當假仲介費侵占分潤，而彭男為幫徐男掩飾，竟偽造收據、向檢察官說謊，且2人都不認罪是浪費司法資源，將徐男依詐欺得利未遂罪判處9月有期徒刑、彭男偽證罪判刑7月。可上訴。（編輯：張銘坤）1140604