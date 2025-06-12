雲林虎尾街頭飛車追逐 檢方起訴5人求刑至少7年

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林縣虎尾鎮去年9月發生2車街頭飛車追逐，導致多名民眾受傷，雲林檢方日前偵查終結，認定林姓男子等5人因10萬元債務而嚴重危害公共安全，提起公訴並建請至少量處7年徒刑。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今天表示，林姓（25歲）、張姓（24歲）和曾姓（21歲）等3名被告在去年9月14日下午5時許，受友人「阿姐」委託，到雲林縣虎尾鎮與廖姓男子（30歲）商談新台幣10萬元債務問題。

雙方協商破裂後，廖姓男子即由陳姓男子（31歲）駕駛自小客車載其離去，林姓男子等3人見狀後，立即駕車尾隨並展開追逐。

檢方說，林姓男子等5人均明知在一般道路上高速競駛、追逐及敲打他車等行為，極可能導致交通事故，並危害行人及店家安全，也能預見此類行為可能造成死傷後果，卻仍在虎尾鎮林森路上高速追逐。

雙方追逐過程中，張姓男子並持球棒敲擊陳姓男子所駕車輛的右後照鏡致損壞，廖男見狀後，竟唆使陳男以車輛反撞對方車輛，導致雙方車輛失控，衝撞林森路2段、忠孝路口的藥局，波及停等紅燈的民眾，造成多人受傷及店家廣告燈箱毀損。

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警方獲報後即刻到場處理，並查扣球棒2支（其中1支已斷裂）。

檢方認為，林姓男子等5人僅因私人債務糾紛，即在人車頻繁的市區道路從事追逐及碰撞行為，導致無辜民眾受傷。日前偵查終結，依過失致重傷害等罪將林男等5人提起公訴，並建請法院至少量處7年有期徒刑，藉以矯正渠等偏差行為並遏止類似案件發生。（編輯：李錫璋）1140612