黃子鵬6局失1分 桃猿終止交流賽對羅德2連敗

（中央社記者李晉緯台北11日電）中職桃猿今天靠先發投手黃子鵬6局只失1分的好投帶領下，以7比2擊敗日職羅德，終止這次交流賽的對戰2連敗。

中華職棒Lamigo桃猿與日本職棒千葉羅德的交流賽今天在桃園國際棒球場進行，3連戰的前兩場比賽，桃猿吞下2連敗。

10日桃猿8名投手共送出12次四壞球、4次觸身球，讓總教練洪一中賽後氣得以「一塌糊塗」來形容球隊表現，在前一場比賽投手幾近崩盤的表現後，桃猿今天先發投手黃子鵬表現精采，投6局只掉1分。

打者的部分，前兩戰8打數0安打的指標性打者王柏融，今天賽前在總教練洪一中的提點後，本場比賽前兩個打席接連敲出安打，總算在交流賽有所發揮。

這場比賽2下1出局後，郭嚴文揮出深遠安打攻佔得點圈，兩出局後梁家榮擊出右外野平非安打，桃猿先馳得點，這是交流賽至今，桃猿第一次取得領先，接著嚴宏鈞敲安，代打的黃敬瑋左外野方向安打，讓桃猿再添分數，以2比0領先羅德。

4上，羅德首名打者岡大海利用桃猿失誤上壘，1出局後井上晴哉揮出二壘安打，讓羅德追回1分，但桃猿仍以2比1領先。

下個半局桃猿大舉進攻，郭嚴文安打上壘，靠余德龍犧牲觸擊上到二壘，梁家榮獲保送後，嚴宏鈞也因對手失誤上壘，滿壘情況下，黃敬瑋適時擊出深遠安打，清光壘上跑者，隨後郭永維再敲出帶有打點安打，讓桃猿4局打完以6比1擴大領先。

5下朱育賢敲安，郭嚴文的二壘安打帶有打點，桃猿續以7比1領先，羅德在9上靠岡大海深遠安打追回1分，但桃猿終場仍以7比2獲勝，終於在本次交流賽最後一場比賽拿下勝利。（編輯：李錫璋）1071111