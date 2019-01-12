納達爾備戰澳網 改造發球重新出發

（中央社墨爾本12日綜合外電報導）去年傷勢纏身的西班牙網球名將「蠻牛」納達爾今天表示，他的狀態已經完全恢復，年度首場大滿貫賽澳洲網球公開賽將拿出全新發球應戰。

現今世界排名第2的納達爾（Rafael Nadal），去年在澳網8強賽與克羅埃西亞好手西里奇（Marin Cilic）鏖戰至第5盤後因傷飲恨退賽。

已奪下17座大滿貫賽金盃的納達爾接下來3個月幾乎完全缺陣，並提前結束賽季針對腳傷進行手術。

新的一年納達爾蠻牛因大腿輕微拉傷退出澳網戰前暖身的布里斯本國際網賽（Brisbane International），但他今天宣布，傷勢都恢復了。

納達爾在澳網開打前2天告訴記者：「我覺得身體狀況良好，如果不是這樣，就不會在這裡。」

他說：「我覺得手術進行得很順利。動完手術、歷經數月未參賽和難以練習，當然，復出時一定都會遇到問題。」

32歲的納達爾說，「但對我來說，這不是新鮮事了」。因多年來充滿激情的打法而健康受損的納達爾並坦承，必須盡力控制身體的負擔。

為此納達爾重新改造發球，以延長個人網球生涯。

他說：「我還沒以新發球應戰過，看看效果如何。我有信心效果會很好。」

納達爾澳網首輪將對上以外卡參賽的澳洲地主對手達克沃斯（James Duckworth）。（譯者：蔡佳伶/核稿：徐崇哲）1080112