傳頂新想打職棒 吳志揚：有初步表達想法意願

（中央社記者劉冠廷台北16日電）媒體報導，頂新集團正在評估加盟中華職棒，對此，中華職棒聯盟會長吳志揚今天證實，頂新有與聯盟初步接觸，表示想法與意願，但還沒有具體內容，只是很初步的表達興趣。

鏡週刊今天報導，中職邁入第30個球季，球迷千呼萬喚多年的第5隊，可望由味全龍隊申請復籍搶下。味全龍母企業、頂新集團已啟動加盟動作，向中職表達復籍意願後，近期將正式遞交計畫書。

吳志揚接受中央社記者訪問時表示，頂新有表示這樣的想法與意願，但還沒具體的內容，之後還需要與聯盟多次接觸與對談；頂新應該也會想了解現在的狀況，聯盟也會想了解頂新能夠配合的程度，因為加入的辦法，不見得每個企業都理解，因此都需要再溝通。

吳志揚說，他沒有與頂新的代表見面，但聯盟有收到頂新願加盟的初步意見；他也說，若頂新真的要談，就要很認真的談。

至於中華職棒聯盟是否會主動與頂新接觸，吳志揚表示，看樣子頂新已經要來了，是頂新主動表示意願的。他也透露，之前聯盟拜訪過很多企業，並沒有包括頂新。

吳志揚指出，要談就要快，要加緊腳步，過年前若大家有興趣，就趕快談；因為頂新現在手上沒有球員，也沒有專門經營球隊的人，這不像買現成的隊伍，是要新成立一個球隊。（編輯：卞金峰）1080116