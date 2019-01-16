這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
自動綁鞋帶球鞋不是夢 Nike發布進化款
科技

自動綁鞋帶球鞋不是夢 Nike發布進化款

鼓勵男性改變形象 美刮鬍刀廣告掀論戰
國際

鼓勵男性改變形象 美刮鬍刀廣告掀論戰

史蒂芬金2則推文救作家 保住家鄉報紙書評版面
文化

史蒂芬金2則推文救作家 保住家鄉報紙書評版面

管中閔彈劾案 公懲會判決最重為免職
政治

管中閔彈劾案 公懲會判決最重為免職

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

傳頂新想打職棒 吳志揚：有初步表達想法意願

最新更新：2019/01/16 11:22

（中央社記者劉冠廷台北16日電）媒體報導，頂新集團正在評估加盟中華職棒，對此，中華職棒聯盟會長吳志揚今天證實，頂新有與聯盟初步接觸，表示想法與意願，但還沒有具體內容，只是很初步的表達興趣。

鏡週刊今天報導，中職邁入第30個球季，球迷千呼萬喚多年的第5隊，可望由味全龍隊申請復籍搶下。味全龍母企業、頂新集團已啟動加盟動作，向中職表達復籍意願後，近期將正式遞交計畫書。

吳志揚接受中央社記者訪問時表示，頂新有表示這樣的想法與意願，但還沒具體的內容，之後還需要與聯盟多次接觸與對談；頂新應該也會想了解現在的狀況，聯盟也會想了解頂新能夠配合的程度，因為加入的辦法，不見得每個企業都理解，因此都需要再溝通。

吳志揚說，他沒有與頂新的代表見面，但聯盟有收到頂新願加盟的初步意見；他也說，若頂新真的要談，就要很認真的談。

至於中華職棒聯盟是否會主動與頂新接觸，吳志揚表示，看樣子頂新已經要來了，是頂新主動表示意願的。他也透露，之前聯盟拜訪過很多企業，並沒有包括頂新。

吳志揚指出，要談就要快，要加緊腳步，過年前若大家有興趣，就趕快談；因為頂新現在手上沒有球員，也沒有專門經營球隊的人，這不像買現成的隊伍，是要新成立一個球隊。（編輯：卞金峰）1080116

地機族