星國國際網球總會賽事 陳佩萱吳芳嫺奪亞軍

台灣女雙組合陳佩萱（左）、吳芳嫺（中）19日在新加坡舉行的國際網球總會（ITF）賽事中奪得亞軍，獲頒銀牌。圖為兩人賽後與教練李秀明合影（右）。中央社記者黃自強新加坡攝 108年1月19日

（中央社記者黃自強新加坡19日專電）台灣女雙組合陳佩萱、吳芳嫺今天在新加坡舉行的國際網球總會（ITF）賽事決賽中，雖拚盡全力仍不敵荷蘭選手奪得亞軍。

帶隊教練李秀明今天賽後告訴中央社記者，台灣共有4名選手參與國際網球總會在新加坡舉辦的女子總獎金2萬5000美元賽事。其中，陳佩萱、吳芳嫺雖未列種子選手，但兩人一路從16強賽事殺進決賽，並在4強賽中擊敗大會第一種子的泰國與印尼選手組合。

李秀明指出，陳佩萱、吳芳嫺下午在決賽中對決荷蘭選手組合，兩人在第一盤頻生失誤，未發揮正常水準，直到第二盤才發揮攻勢，仍無法挽回頹勢，結果以2比6、4比6落敗。

李秀明表示，陳佩萱、吳芳嫺在台灣女雙排名第4，兩人的雙打組合也剛進軍職業賽事，目前在世界女子網球排名約170名左右。今天奪得亞軍後，仍會持續備戰接續的女網賽事。

國際網球總會從14日到20日在新加坡的加冷（KALLANG）網球中心舉行為期7天賽事，其中，女雙部分今天決賽。台灣除陳佩萱、吳芳嫺參與雙打賽事外，梁恩碩參與單雙打賽事，李亞軒參與單打賽事。（編輯：林憬屏）1080119

台灣女雙組合陳佩萱、吳芳嫺19日在新加坡舉行的國際網球總會（ITF）賽事決賽中奪得亞軍，圖為陳佩萱奮力擊球。中央社記者黃自強新加坡攝 108年1月19日