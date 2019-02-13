電競火熱 2019年全球營收料衝上近340億元

（中央社紐約12日綜合外電報導）遊戲產業分析公司Newzoo今天發布報告指出，電子競技業的廣告、贊助和轉播權收入大增之下，今年全球電競營收預估將較去年成長27%，達到11億美元（約新台幣339億元）。

品牌透過上述3種營收方式投資電競業的規模，今年估計將達到8億9700萬美元（約新台幣276億元），占電競總營收的82%。Newzoo表示，自2015年以來，品牌總體對電競業的支持將幾乎翻3倍。

路透社報導，電競業已蓬勃發展為主流活動，不僅有自身超級明星和聯盟，企業還擁有明星選手，在體育館舉辦的比賽也爆滿，提供的獎金更高達數百萬計美元。其中最受歡迎的電競項目包括「英雄聯盟」（League of Legends）、Dota 2和「絕對武力：全球攻勢」（Counter-Strike: Global Offensive）。

Newzoo執行長華曼（Peter Warman）表示，大品牌早期對電競業的投資如今正在紮根，「這不是實驗性預算，而是長期投資，金額可觀。這是電競業生態系統需要的，也是投資人想見到的。」

例如動視暴雪公司（Activision Blizzard Inc.）的「鬥陣特攻聯賽」（Overwatch League）8日宣布，可口可樂公司（Coca-Cola Co.）成為其非酒精飲料全球官方贊助商。

Newzoo的報告還預估，今年北美電競營收將達到4億900萬美元，在所有地區中居冠。中國今年電競營收則將占全球的19%，南韓占6%，剩餘的38%營收來自全球其餘地區。

報告又說，儘管廣告仍將是電競營收的一大來源，但今年週邊商品和門票收入預估將成長22%，達到接近1億400萬美元。總觀看人數則預期將增長15%至4億5400萬人次。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1080213