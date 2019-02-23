邱立璿完封福林 龜山富邦盃與豐田爭冠

2019年富邦盃台灣12強少棒賽，桃園市龜山國小投手邱立璿先發6局完封台北市福林國小，率隊以4比0拿勝、晉級冠軍戰，24日將與台東縣豐田爭冠。中央社記者謝靜雯攝 108年2月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）2019年富邦盃台灣12強少棒賽，桃園市龜山先發投手邱立璿6局完封台北市福林國小，率隊以4比0拿勝、晉級冠軍戰，明天將與台東縣豐田爭冠；龜山教練干易哲讚球員心理素質不錯。

龜山今天4強與福林國小交手，邱立璿先發表現亮眼，首局雖被敲出1支安打，但力守不失分，2到5局沒再被敲出安打，直到6局接連被敲出安打攻占得點圈，但即時回穩，替球隊守住勝利。

邱立璿今天用83球投完6局，僅被敲出3支安打、無失分，投出6次三振，教練干易哲表示，這次比賽做得最好的部分，就是投手群都有在教練團設定的投球數內完成投球任務，邱立璿5局球的尾勁有點減弱，但因為是碰上後段棒次，沒有將他換下，選擇讓他完成比賽。

邱立璿自評今天表現很好，也提到平時常常看隊友接受訪問，比賽前教練鼓勵他，如果有好表現就能接受訪問，也更想要投出表現；邱立璿說，今天控球做得不錯，是能有效壓制對方打者的原因，最欣賞的打者是林智勝，最喜歡的投手是王建民，之後也想學投伸卡球。

龜山明天冠軍戰將與豐田碰頭，干易哲表示，龜山近期3度與豐田交手，對戰成績2勝1敗，豐田今天主力投手黃義傑沒有登板投球，應是保留戰力，是現階段少棒球員中，球速相當突出的投手，最快可達125公里，明天應會碰上，但干易哲表示，球員其實不怕速球投手，控球、快慢搭配能擾亂打者節奏才是關鍵。

干易哲也特別提到，這個學期有不少比數接近的比賽，球員們透過比賽累積經驗，心理素質不錯，不擔心怯場問題。（編輯：張芷瑄）1080223