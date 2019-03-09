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哈登進帳31分10籃板 火箭力壓76人奪7連勝

最新更新：2019/03/09 15:14
NBA休士頓火箭球星哈登（前）8日在主場拿下全場最高31分與10籃板，幫助球隊以107比91擊敗費城76人。（圖取自facebook.com/houstonrockets）
NBA休士頓火箭球星哈登（前）8日在主場拿下全場最高31分與10籃板，幫助球隊以107比91擊敗費城76人。（圖取自facebook.com/houstonrockets）

（中央社休士頓8日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭球星哈登（James Harden）今天在主場拿下全場最高31分與10籃板，幫助球隊以107比91輕取費城76人，並拿下本季最佳的7連勝。

今天比賽火箭大部分時間都保持領先，第一節就進帳37分，第三節結束時更領先多達22分。

終場前剩5分鐘時，76人積極追分把差距縮小至16分，但哈登不久後投進一球，又將比分差距擴大，最終火箭就以107比91輕鬆取勝。目前火箭例行賽戰績40勝25敗，西區聯盟排名第3。

76人前鋒哈里斯（Tobias Harris）攻下全隊最高22分，西蒙斯（Ben Simmons）忍著腸胃型感冒上場比賽，仍繳出15分、9籃板、10助攻的準大三元表現。

76人今天吞下2連敗後，目前例行賽戰績41勝25敗，東區聯盟排名第4。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1080309

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