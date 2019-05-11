吳逸平春聯自評80分 中職選秀期待又怕受傷害

108年全國成棒甲組春季聯賽4強戰，遠東科大投手吳逸平11日登板先發，表現不算差；他說，畢業後將投入中職選秀，「既期待又怕受傷害」。中央社記者謝靜雯攝 108年5月11日

（中央社記者謝靜雯台北11日電）遠東科大投手吳逸平今天在春季聯賽4強對崇越隼鷹先發，總計投7局失掉4分責失分，表現不差；他此次春聯任務結束，自評表現80分，畢業將投入中職選秀，「既期待又怕受傷害。」

遠東科大此次春季聯賽打出好表現，晉級4強改寫隊史最佳成績，陣中2名大四投手吳逸平、魏碩成是關鍵之一，今天春聯4強與崇越隼鷹交手，吳逸平扛先發，投7局被敲4支安打，包括1發全壘打，失掉4分責失分，表現不差，但球隊沒能拿下勝利，吳逸平承擔敗投。

吳逸平表示，此次春季聯賽陣中學弟比較多，但多場比賽都是前半段落後、後半段逆轉搶勝，大家都展現很好的企圖心；今天4強賽沒能幫助球隊拿下勝利，總結春季練賽個人表現，吳逸平給自己打80分。

吳逸平解釋，不足的那20分，是關鍵時刻失投球偏多，今天6局被崇越隼鷹打者陽忠辰打出全壘打的那球，就是失投紅中指叉球，也是需再注意和加強的地方。

去年爆米花棒球聯盟時，吳逸平曾被借將到崇越隼鷹，當時崇越總教練吳思賢就很欣賞他，吳思賢稱讚吳逸平的投球角度不錯，投球表現穩定、不會有太大的起伏，今天4強先發表現也有發揮水準。

吳逸平今天先發出賽場邊球探測到最快球速約138公里，但吳逸平透露在爆米花時曾被測出球速超過140公里，今年畢業後投入中職選秀，他笑說，「既期待又怕受傷害」；至於選秀順位等，他表示，等結果出來再跟家人討論做最後決定。（編輯：管中維）1080511