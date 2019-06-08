孫畯程打再見安給家人看 雲林華南青少棒搶勝

108年華南金控盃全國青少棒錦標賽8日開打，雲林縣隊首戰與嘉義縣隊交手，雲林國一野手孫畯程潛力被看好，首戰單場4安3打點、7局更敲出再見安，率隊以6比5拿下勝利。中央社記者謝靜雯攝 108年6月8日

（中央社記者謝靜雯台北8日電）華南金控盃青少棒賽雲林縣首戰與嘉義縣交手，雲林縣國一野手孫畯程潛力被看好，家人特地北上看球，他也打出好表現，單場4安3打點、7局敲出再見安打，率隊以6比5拿下勝利。

108年華南金控盃青少棒賽今天開打，雲林縣隊A組預賽首戰與嘉義縣隊交手，兩隊6局打完4比4僵持不下，嘉義縣7局上半靠著安打、短打推進、高飛犧牲打拿下超前分，雲林縣隊下半局追分，靠著接連3支安打先將比數扳平，孫畯程再見安打，率隊拿下勝利。

雲林縣總教練楊博超表示，此批球員以國一、國二為主體，國三球員僅有3人，首場比賽雖然守備上有些狀況，但球員有將比數咬住，最後才能順利拿下勝利，透過高張力比賽讓球員磨練，對他們的成長會有很大的幫助。

雲林縣隊陣中有具少棒國手資歷的雙胞胎胡振義、胡振利，楊博超看好2年後這批球員有機會打出不錯成績。雲林縣國一野手孫畯程，國小僅打過樂樂棒球，在中小學聯合運動會壘球擲遠比賽被教練團相中，國中將他拉進棒球隊。

楊博超表示，孫畯程的動作協調，國小沒有受過正規訓練，但國中加入球隊後很認真訓練，國一就扛起中心棒次，今天比賽7局關鍵時刻上場打擊，展現大將之風、一棒建功。

孫畯程表示，國小就喜歡跟同學一起玩樂樂棒球，國中被教練找進棒球隊時，家人很支持，雖然練球很辛苦，但打棒球很好玩。孫畯程透露，今天家人特地到台北看他比賽，上場更想有好表現，自評優勢是擊球力量不錯。

雲林縣隊拿下首場比賽勝利，教練團特別感謝土庫鎮農會總幹事黃萬聰對球隊的支持，並牽線Nike贊助球隊球具，雲林在地人士曾永發、王宏傑更大方贊助球員加菜金一人新台幣1萬元，希望球員無後顧之憂在場上好好表現。（編輯：張雅淨）1080608