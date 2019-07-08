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世大運體操男子單槓 唐嘉鴻勇奪金牌

最新更新：2019/07/08 01:31

（中央社記者龍柏安台北8日電）亞運單槓金牌得主唐嘉鴻，今天在2019年拿坡里世界大學運動會男子單槓決賽，以14.700的高分奪得金牌，也是繼李智凱鞍馬項目後，今年世大運中華隊在體操所拿下的第2金。

唐嘉鴻受腳傷所困，在奧運積分賽表現不如預期，這次拿坡里世大運，他在腳傷未癒的情況下帶傷上陣，資格賽同樣拿下14.700分，在50名參賽者中高居第一，奪牌情勢大好。

今天凌晨決賽，唐嘉鴻在8名晉級選手中，倒數第3個出場，當他完美落地且看著現場大螢幕公布成績時，他忍不住握拳高喊歡呼，因為14.700的高分讓他排名躍升第一，同時也是他自去年雅加達-巨港亞運之後，今年的國際賽代表作。

值得一提的是，唐嘉鴻的好表現，也讓他在拿坡里擄獲不少粉絲，比賽還沒結束，場邊一群迷妹已興奮地要求和他合照，唐嘉鴻也親和地配合大家合影留念，就連大會轉播畫面也帶到他和粉絲的近距離互動。

唐嘉鴻的這面單槓金牌，是今年世大運中華體操代表隊所拿下的第2面金牌，且本屆世大運台灣光在體操就斬獲2金、1銀、1銅，除打破隊史在2005年世大運所寫下的1金、1銅隊史最佳參賽紀錄，男子團體賽也首度打破零牌紀錄，破天荒拿下銀牌。（編輯：陳彥鈞）1080708

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