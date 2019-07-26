張喜凱楊瑞承加盟桃猿 僅剩前2輪未簽約

（中央社記者楊啟芳台北26日電）Lamigo桃猿今天宣布，與季中選秀第5輪張喜凱及第7輪楊瑞承達成加盟共識，合約都已談妥，張喜凱簽約金新台幣180萬元，楊瑞承則是85萬元，目前桃猿僅剩前2輪新秀尚未簽約。

桃猿第5指名為來自文化大學的右投張喜凱，出生於1998年10月29日，身高180公分，體重70公斤。張喜凱簽約金180萬元、一軍月薪7萬元，附帶60萬元激勵獎金。張喜凱高三時曾帶領北科附工，奪隊史首座木棒聯賽冠軍，在文化大學磨練後，決定挑戰職棒。

特別的是，張喜凱為下勾投手，中職現役球員沒有下勾投手，只有富邦悍將林晨樺、桃猿的黃子鵬等側投手，黃子鵬也是文化大學校友；今年除了張喜凱外，味全龍也在第25輪指名台灣電力棒球隊下勾投手陳良志。

右投左打的楊瑞承出生於1993年10月4日，身高180公分，體重90公斤。他以簽約金85萬元、一軍月薪7萬元條件加盟。來自台中市成棒隊的楊瑞承，曾拿下2012年台灣青棒菁英大賽打擊獎，如今挑戰職棒，他希望能發揮攻擊優勢，站穩一軍。

張喜凱及楊瑞承將在明星賽後辦理入團相關程序，投入訓練。在張喜凱、楊瑞承之前，桃猿已經和分別在第3、4、6輪選進的新人林澤彬、曾琦和莊昕諺達成合約共識，本次選秀桃猿選進7人，目前僅剩前2輪的蘇俊璋及李承禎尚未簽約。（編輯：張芷瑄）1080726