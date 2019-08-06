台北羽球公開賽9月開打 周天成領軍

（中央社記者黃巧雯台北6日電）中華台北羽球公開賽9月開打，台灣一姐戴資穎繼2017年之後，今年再度缺陣；由於她去年是冠軍得主，缺席將無緣挑戰連霸，台將由剛在印尼、泰國公開賽奪冠的一哥周天成領軍。

中華民國羽球協會今天在體育聯合辦公大樓大禮堂舉行賽事啟動記者會，宣布BWF世界羽球巡迴賽超級300系列、總獎金50萬美元（約新台幣1591萬元）中華台北羽球公開賽，9月3日至8日將在小巨蛋登場。

中華民國羽球協會理事長張國祚致詞時表示，在世界羽球巡迴賽超級300系列中，以台北公開賽獎金最高，他也當場喊話，目標2年後能進一步申請為超級500、甚至750系列賽事，以邀請更多世界一流的選手來台。

戴資穎過去曾在2012年、2016年台北公開賽奪冠，2017年因感冒缺陣，2018年再度搶下冠軍，但今年並未參賽，未能挑戰2連霸。

周天成去年台北公開賽在4強止步，無緣3連霸，今年繼續挑戰在台北公開賽的第3冠，今年將帶領「羽球王子」王子維、男雙組合王齊麟與李洋、廖敏竣與蘇敬恒、盧敬堯與楊博涵等多組台將出擊。

今年還有不少國外好手報名，像是世界排名第8的前球后印度女單賽娜（Saina Nehwal）、世界排名9的美國女單張蓓雯、世界排名第7與第5的印尼男雙、女雙組合等。（編輯：屈享平）1080806