人口700萬塞爾維亞 問鼎世界籃球霸主地位

（中央社貝爾格勒6日綜合外電報導）人口僅700萬的塞爾維亞，是歐洲最貧窮的國家之一，但他們身材高大隊員組成的籃球隊，正朝世界冠軍前進。

正在中國進行的世界盃男籃賽，塞爾維亞闖進第2輪，且是奪冠的大熱門，自前身南斯拉夫1970年代拿下第一個世界盃冠軍開始，這個巴爾幹國家長期維持體育巨人地位。

自柯席茨（Kresimir Cosic）、達紐（ Ivo Daneu）和普里卡斯（Nikola Plecas），1970年奪得冠軍的那一代起，塞爾維亞每個世代都在產出星光熠熠的隊伍。

此時塞爾維亞的支柱，包括美國職籃NBA沙加緬度國王的鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic），和獲選參加明星賽的丹佛金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）。

在中國進行的世界盃，第一輪賽事中，27歲的得分後衛鮑格達諾維奇，是表現最傑出的選手之一。

他和在他之前的前輩一樣，是所謂南斯拉夫-塞爾維亞籃球學校的產物，那是1950年代，由波波維奇（Nebojsa Popovic）、尼可立奇（ Aleksandar Nikolic）、史坦柯維奇（Borislav Stankovic）、塞波（Radomir Saper）4名年輕人所立下的基礎，他們的名字被每個知道塞爾維亞籃球的人所熟知。

體育記者米拉提居（Aleksandar Miletic）以「爵士籃球」，形容他們4人形式自由奔放的球風，那是「有組織的即興創作…。」

4人在褪下球衣後，也各自扮演不同角色，助塞爾維亞在世界籃球版圖上占有一席之地。

塞波致力於組織國家聯賽、波波維奇在電視上拓展籃球賽的普及，史坦柯維奇加入掌管世界籃球的國際籃球總會（FIBA），且是1976年到2002年的秘書長，尼可立奇則是展現執教的天賦，致力於培養其他球員，在塞爾維亞國內外都享有傳奇般的地位。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1080906