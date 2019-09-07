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王維中投0.2局助球隊止血 連2場進帳勝投

最新更新：2019/09/07 12:17

（中央社記者楊啟芳台北7日綜合報導）匹茲堡海盜台灣投手王維中今天在對聖路易紅雀隊的比賽中，7局上在二壘有人時登板投球，順利解決球隊危機無失分，連2場出賽進帳勝投，也是本季在大聯盟第3勝。

海盜今天對紅雀的比賽，在主場賓州匹茲堡的PNC球場舉行，2局上紅雀隊靠著艾德曼（Tommy Edman）敲出2分全壘打，先馳得點；不過3局下海盜的紐曼（Kevin Newman）敲出1打點二壘安打，追回1分。

7局上艾德曼再度敲出陽春砲，接著紅雀靠著1次保送及卡本特（Matt Carpenter）敲1打點二壘安打，取得4比1領先；隨後海盜投手換上王維中，用2個滾地球解決這局，成功幫助球隊止血。

海盜於7局下展開反攻，利用1次保送、6支安打，包含佛瑞澤（Adam Frazier）的2打點三壘安打，攻下6分大局，反以7比4取得領先。8局下海盜出現3支安打，再添2分，終場就以9比4擊退紅雀。

總計王維中僅用6球投0.2局，沒有被敲出安打，無失分。由於王維中登板投球後的下半局隊友就逆轉戰局，獲得本季在大聯盟的第3勝，連2場出賽進帳勝投，目前在大聯盟防禦率3.14。（編輯：張芷瑄）1080907

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