日職季後賽首戰 阪神上演6分大逆轉勝橫濱

阪神虎5日比賽後段大反攻，終場以8比7擊敗橫濱DeNA，奪下季後賽首勝。（共同社提供）

（中央社記者楊啟芳台北5日電）日本職棒季後賽今天開打，中央聯盟的橫濱DeNA隊雖然一度取得6分領先，不過阪神虎從比賽後段展開大反攻，8局上北條史也敲出逆轉三壘安打，以8比7奪下季後賽首勝。

中央聯盟例行賽第1名為讀賣巨人，第2名的橫濱隊要先與第3名阪神虎進行高潮系列賽首輪，採3戰2勝制，勝出者再與巨人隊打決勝輪，橫濱今天在主場橫濱球場迎戰阪神。

阪神從7局上展開大反攻，北條史（打者）轟出3分砲。（共同社提供）

橫濱隊1局下就展開攻勢，敲出2支安打後，筒香嘉智再轟出3分全壘打，接著羅培茲（Jose Lopez）、宮崎敏郎也都敲安打，阪神先發投手西勇輝因被球打中腳，1個出局數都沒抓到就被換下場，橫濱取得3比0領先。

阪神4局上靠著梅野隆太郎擊出高飛犧牲打，攻下1分。不過5局下橫濱再度展開攻勢，神里和毅、蘇鐸（Neftali Soto）、筒香嘉智、羅培茲都敲安打，得4分，取得7比1領先。

阪神從7局上展開大反攻，高山俊敲二壘安打後，木浪聖也補上安打，帶有1分打點，之後北條史也轟出3分砲，僅剩2分落後。

8局上阪神的梅野隆太郎、木浪聖也接連安打攻下1分，近本光司也敲安打，北條史也再擊出逆轉2打點三壘安打，終場以8比7逆轉奪勝。此戰北條史也4打數敲2支安打，包含一發3分砲，包辦5分打點，是逆轉勝的功臣。

阪神動用8名投手，勝投由第6任投手多里斯（Rafael Dolis）拿下，僅用9球投1局，被敲1支安打無失分；另外，最後一任投手藤川球兒投1局無失分，拿下救援點。（編輯：張芷瑄）1081005