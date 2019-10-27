終結老二宿命 南投高中協會盃拔河賽奪冠

（中央社記者龍柏安台北27日電）南投高中小將今天在108年協會盃室內拔河錦標賽暨2019年國際室內拔河邀請賽青年男子560公斤級，以2比1擊敗台中新社高中奪冠，如願破除連續3年的老二宿命。

108年協會盃室內拔河錦標賽暨2019年國際室內拔河邀請賽，在花蓮縣立體育館點燃戰火，今年共有93支隊伍報名參賽，賽事分成國內組與國際組，國內組的協會盃，則是明年2020愛爾蘭室內世界拔河錦標賽的國手選拔賽。

南投高中A隊在青年男子組560公斤級壓軸冠軍賽首局先馳得點優勢下，次局遭新社扳平，教頭林子堯透露，第2點的隊員在首局手皮就破裂，導致接下來面臨7人戰8人的不利局面。

「當下我只能安撫選手，並激勵他們，我們距離冠軍只剩最後一哩路。」最後南投順利拉倒新社，隊員們激動歡呼「愛爾蘭我們來了」，並與教練相擁，林子堯則激動地流下英雄淚。

被問到激動落淚，林子堯坦言，過去7年他沒有帶隊，直到今年8月1日轉調至南投高中後才重拾教鞭，「這座冠軍不僅是他們3年來的第一冠，也是我重回拔河界的第一冠。」

高三隊長李浩強透露，高一加入拔河隊時就立定志向，「我希望拿冠軍，站上國際舞台為國、為校爭光。」沒想到這個心願一直無法實現，直到今年才首度奪冠，如今有望代表台灣出國比賽，「我的高中生涯沒有遺憾了。」

國內組賽事今天告一段落後，明天起國外勁旅也將登場亮相，上午地主中華女子代表隊將在540公斤量級率先出戰南韓，稍晚中華男子代表隊也將在600公斤量級迎戰泰國隊。（編輯：管中維）1081027