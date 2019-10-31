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恩比德湯斯互毆遭逐出場 76人擒灰狼照奪4連勝

最新更新：2019/10/31 16:23
影片來源：ESPN YouTube頻道

（中央社費城30日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人今天主場迎戰明尼蘇達灰狼，76人恩比德在第3節和灰狼湯斯上演全武行，兩人皆遭裁判驅逐出場，但76人終場仍以117比95擊敗灰狼，奪下開季4連勝。

根據ESPN報導，恩比德（Joel Embiid）與湯斯（Karl-Anthony Towns）今天在場上大打出手，遭裁判驅逐出場。恩比德下場前拿下19分。

第3節比賽進行到剩下6分多鐘，當時76人以75比55領先灰狼，兩人在籃下爆發肢體衝突，這起事件沒有人受傷。

兩名壯漢先是口角交鋒，隨後相互扭打在地，隊友和教練紛紛衝上前，試圖拉開纏鬥在一起的恩比德和湯斯。76人的西蒙斯（Ben Simmons）還一度勒住湯斯的脖子，最後跌進人群。

恩比德和湯斯皆遭驅逐出場。當時恩比德下場前，還走到場邊，在76人板凳前開玩笑地作勢打空拳。

不願對衝突置評的湯斯賽後表示：「這是場競技比賽，僅此而已。」

贏球的76人和3連勝的聖安東尼奧馬刺，成為NBA開季至今未嘗敗果的唯二球隊。

76人哈里斯（Tobias Harris）拿下18分，板凳出發的柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）獲得17分，西蒙斯有16分表現，霍福德（Al Horford）則抓下16籃板。

灰狼魏金斯（Andrew Wiggins）獲19分，湯斯則繳出13分的成績。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳政一）

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