戴資穎傷勢未癒 中國公開賽首戰強敵瑪琳

台灣羽球一姐戴資穎（圖）5日將在中國羽球公開賽對戰來自西班牙的前球后瑪琳。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北4日電）帶著腳踝與腰、背的傷勢，台灣羽球一姐戴資穎本週前進中國，參加在福州舉行的中國羽球公開賽，明天首戰對手，卻又是不好惹的2016里約奧運金牌得主、來自西班牙的前球后瑪琳。

目前世界排名第2的戴資穎，10月中在丹麥羽球公開賽完成2連霸，不過在決賽卻不慎引發腳踝舊傷，帶傷硬拼法國公開賽的她，讓腰、背也跟著出狀況。

戴資穎的父親戴楠凱坦言，寶貝女兒上週二（10月29日）才從法國返台，一落地回家放完行李，就直奔高雄長庚接受治療，不過週六（2日）又搭機飛往中國備戰，在時間太短的前提下，傷勢只能進行簡單處理。

總獎金70萬美元（約新台幣2145萬）的福州中國公開賽，屬於羽聯世界巡迴賽750系列的次頂級大賽。小戴預計台灣時間明天上午11時30分出賽，首戰強碰西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），這也是兩人今年自9月以來的第3度交手。

瑪琳年初因右膝十字韌帶斷裂，歷經大半年復健，9月才重返戰場，傷癒後她分別在常州舉行的中國公開賽，以及法國公開賽兩度與小戴交鋒，瑪琳都是贏家。

同樣高居世界排名第2的台灣羽球一哥周天成，明天則休兵一天，週三首役要碰上自家的「羽球王子」王子維，兩人今年曾在南韓公開賽4強交手，當時小天歷時64分鐘、3盤大戰，才擺脫隊友脫困，這次兩人首輪提前交鋒，預料也將會是場精彩好戲。（編輯：屈享平）1081104