更多編輯台推薦新聞：
12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

小丑現身全球示威 學者：社會底層向當權者示警
國際

小丑現身全球示威 學者：社會底層向當權者示警

影片／擱淺河床一世紀 鐵船突朝尼加拉瀑布移動
國際

影片／擱淺河床一世紀 鐵船突朝尼加拉瀑布移動

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭
政治

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
世界12強棒球賽中華隊點將錄 為台灣選手加油
首頁 / 運動

戴資穎傷勢未癒 中國公開賽首戰強敵瑪琳

最新更新：2019/11/04 19:58
台灣羽球一姐戴資穎（圖）5日將在中國羽球公開賽對戰來自西班牙的前球后瑪琳。（中央社檔案照片）
台灣羽球一姐戴資穎（圖）5日將在中國羽球公開賽對戰來自西班牙的前球后瑪琳。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北4日電）帶著腳踝與腰、背的傷勢，台灣羽球一姐戴資穎本週前進中國，參加在福州舉行的中國羽球公開賽，明天首戰對手，卻又是不好惹的2016里約奧運金牌得主、來自西班牙的前球后瑪琳。

目前世界排名第2的戴資穎，10月中在丹麥羽球公開賽完成2連霸，不過在決賽卻不慎引發腳踝舊傷，帶傷硬拼法國公開賽的她，讓腰、背也跟著出狀況。

戴資穎的父親戴楠凱坦言，寶貝女兒上週二（10月29日）才從法國返台，一落地回家放完行李，就直奔高雄長庚接受治療，不過週六（2日）又搭機飛往中國備戰，在時間太短的前提下，傷勢只能進行簡單處理。

總獎金70萬美元（約新台幣2145萬）的福州中國公開賽，屬於羽聯世界巡迴賽750系列的次頂級大賽。小戴預計台灣時間明天上午11時30分出賽，首戰強碰西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），這也是兩人今年自9月以來的第3度交手。

瑪琳年初因右膝十字韌帶斷裂，歷經大半年復健，9月才重返戰場，傷癒後她分別在常州舉行的中國公開賽，以及法國公開賽兩度與小戴交鋒，瑪琳都是贏家。

同樣高居世界排名第2的台灣羽球一哥周天成，明天則休兵一天，週三首役要碰上自家的「羽球王子」王子維，兩人今年曾在南韓公開賽4強交手，當時小天歷時64分鐘、3盤大戰，才擺脫隊友脫困，這次兩人首輪提前交鋒，預料也將會是場精彩好戲。（編輯：屈享平）1081104

延伸閱讀
戴資穎疲勞累積法羽賽失利 止步4強讓出球后戴資穎中國羽賽直落二過關 首輪僅花32分[影]
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報