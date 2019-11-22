大專棒球聯賽洪至呈完投 遠東預賽首勝

108學年度全國大專校院棒球運動聯賽（公開組一級）預賽持續開打，遠東科大先發洪至呈22日登板完投9局只失1分，率隊以3比1奪勝。圖為遠東科大教練集合全隊談話。（大專體總提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年11月22日

（中央社記者楊啟芳台北22日電）108學年度大專棒球聯賽公開一級預賽，遠東科大先發洪至呈完投9局燃燒122球只失1分，以3比1擊敗高雄大學搶下預賽首勝；文化大學則逆轉以6比4擊敗中信學院，預賽4連勝。

遠東科大於4局上先有攻勢，謝柏雅、李亦崴連續安打，加上推進先馳得點。高雄大學打線遭封鎖，僅管到了8局下將比數扳平，但9局上牛棚失守，遠東科大靠著3支安打、2次保送，攻下2分為比賽奠定勝基。

遠東科大先發投手洪至呈完投9局只失1分，送出5次三振，9局下一度面臨滿壘，最終成功化解危機，為自己奪勝吶喊。他笑說：「球隊前3場比賽都輸，想拚拚看完投，很開心終於幫助球隊拿下勝利。」

遠東預賽前3戰都輸球，總計失掉35分，今天對高雄大學就設定要派出王牌洪至呈，搶預賽首勝。總教練湯登凱表示，「今年投手戰力比較差，不利於調度，所以這場比賽就派出最有信任感的至呈先發，他也拿出實力幫助球隊。」

文化大學對上中信學院的比賽，首局中信開路先鋒伊斯瑪哈撒嗯．達嗨獲保送後，趁暴投跑上二壘，接著靠著推進跑回第1分。不過2局上文化的董秉軒敲二壘安打帶動攻勢，再出現連3支安打，以3比1超前。

中信邱智宏2局下掌握得點圈機會，追至1分差；5局下文化發生2次失誤，中信以4比3要回領先。不過7局上文化先靠暴投追平，接著劉家良敲關鍵二壘安打，文化再度超前，8局上郭玟毅轟陽春全壘打，終場以6比4奪勝。

文化今年整體戰力不齊，但預賽拿下4連勝，總教練廖敏雄表示，「球員已經出現疲勞的狀況，不過在關鍵時刻高年級選手都有穩住，表現超乎我的想像。」（編輯：吳協昌）1081122