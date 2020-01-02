奧古斯丁本季得分新高 助魔術122比101擊敗巫師

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國職籃NBA奧蘭多魔術今天客場出戰華盛頓巫師，奧古斯丁（D.J. Augustin）從板凳出發，以本季得分新高25分和9助攻，助魔術122比101擊敗巫師。

奧古斯丁今天攻下25分，優於12月3日的24分表現，當時他在巫師主場助魔術以127比120取勝。

魔術中鋒佛契維奇（Nikola Vucevic）今天獲得20分、12籃板，本季個人第14次「雙十」。魔術在2019-20球季3度出戰巫師都獲勝，包括11月17日以125比121打敗來訪的巫師。

魔術後衛福尼耶（Evan Fournier）今天砍下18分，2017年選秀狀元傅爾茲（Markelle Fultz）16分和8助攻。

右小腿疼痛缺賽兩場後歸隊的巫師得分後衛畢爾（Bradley Beal）今天飆進27分，其中20分在上半場獲得；過去17場比賽有13場未上場的替補球員麥克瑞（Jordan McRae）今天搶得15分。

魔術前鋒艾薩克（Jonathan Isaac）今天第一節開賽沒多久上籃搶攻時，與防守的畢爾相撞後痛苦地抱著左膝倒地，被擔架送出場外。

魔術宣布球隊回到奧蘭多後，艾薩克明天將進行核磁共振（MRI）檢查再行評估狀況。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1090102