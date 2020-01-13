吳國豪新球季移防外野 春訓體能測試先衝佳績

中職統一獅隊開訓第2天，13日上午在成功大學光復校區舉行體能測試，野手吳國豪在折返跑測試項目，跑出全隊最多趟。中央社記者王騰毅攝 109年1月13日

（中央社記者謝靜雯台南13日電）統一獅隊新球季守備有新布局，代理總教練林岳平表示，球隊外野戰力相對薄弱，先將吳國豪從內野移防外野；吳國豪感謝教練給機會，也提到轉換守備位置尚有許多需要適應的地方。

中職統一獅隊開訓第2天，上午在成功大學光復校區舉行體能測試，24歲野手吳國豪在折返跑測試項目，跑出全隊最多，破100趟，隊友歡呼鼓掌。

吳國豪2014年季中選秀被選入統一獅隊，今年將邁入職棒生涯第7年，但一直沒能以游擊手身分站穩一軍；吳國豪透露，去年季後某次與林岳平通話時，林岳平突然告知新球季希望他移防外野，吳國豪表示，聽到當下，其實心中蠻感謝的，「謝謝教練團願意給我多一個位置的機會，也希望可以好好珍惜」。

吳國豪表示，少棒某次守外野跌倒後，就很少再站外野位置，僅在高中時期代班守過一、兩場，內野和外野守備很不一樣，當然會不習慣，也藉由春訓不斷修正、調整，目前還需要克服的環節，包括腳步、接球點、球的判斷和轉身等。

獅隊代理總教練林岳平表示，以球隊目前一軍游擊手戰力看來，吳國豪站穩一軍內野守備位置不是這麼容易，雖然吳國豪一直是內野手，但他條件不錯，也希望他換個位置，轉換心態和想法，希望可以對他職業生涯有幫助。

吳國豪一直是內野底，他表示教練團看得出自己在內野壓力很大，希望他換個位置調整一下心態，他坦言最終目標還是想要回到內野位置，但現階段還是想辦法把教練團賦予的任務做到最好。（編輯：方沛清）1090113