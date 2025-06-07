郭俊麟下二軍備戰先發 蘇智傑有傷下半季歸隊

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊投手郭俊麟今天下放二軍，獅隊總教練林岳平說，到二軍調整，準備下次回一軍先發；另外，希望目前隨隊練習的有傷野手蘇智傑下半季歸隊。

郭俊麟本季傷癒歸隊後，先發2場、後援1場、昨天中繼1場，目前一軍防禦率6.48；郭俊麟下放二軍後，獅隊拉上投手李軍。

林岳平表示，郭俊麟太久沒出賽，昨天找機會讓郭俊麟出賽。在二軍將先投1場先發，準備下次回一軍先發。

他說，這次郭俊麟在一軍先發、牛棚2邊跑，且下雨、延賽等因素，出賽較不固定，「但下一次任務就是先發。」不會太要求郭俊麟成績，但希望可先發勝任投長局數，目前郭俊麟投球穩定性還不是那麼好。

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另外，蘇智傑5月23日下放二軍後，目前還沒歸隊，但一直跟著一軍練習；林岳平表示，蘇智傑確實有傷、不適合比賽，讓蘇智傑在一軍隨隊練習，準備好一軍強度，期待下半季一開始就跟上。

蘇智傑本季目前出賽20場，68打數敲出16支安打，包括1發全壘打，打擊率2成35。（編輯：李明宗）1140607