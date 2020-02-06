NBA四方交易完成 卡佩拉轉戰老鷹

（中央社休士頓5日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭完成轉型到小球路線的模式，今晚正式宣布完成4隊交易，將中鋒卡佩拉（Clint Capela）換到亞特蘭大老鷹。

路透社報導，在NBA交易期限截止前不到24小時，火箭、老鷹、明尼蘇達灰狼與丹佛金塊敲定交易。

火箭從灰狼獲得科溫頓（Robert Covington）與貝爾（Jordan Bell），並從老鷹取得金州勇士的2024年第2輪選秀權。

老鷹從火箭獲得卡佩拉與奈內（Nene Hilario）。灰狼從金塊取得畢斯利（Malik Beasley）、范德比（Jarred Vanderbilt）與埃爾南戈麥斯（Juan Hernangomez），並從老鷹交易到特納（Evan Turner）與布魯克林籃網受保護的2020年首輪選秀權。

金塊從火箭得到格林（Gerald Green），從灰狼換得馮萊（Noah Vonleh）、奈皮爾（Shabazz Napier）與貝茲迪普（Keita Bates-Diop），還有火箭2020年首輪選秀權。

格林因為腳骨折本季沒有出賽，但他放棄交易否決權。他據稱預計將遭金塊釋出並持續復健。

不過，這項交易中的大咖是卡佩拉與科溫頓，他們預計將對新球隊立即帶來重大影響。

外傳25歲的卡佩拉已在討論交易數週。他因為膝蓋受傷，近期4場比賽有3場缺陣，但場均仍達13.9分，還有生涯最佳的9.5個籃板。

火箭想把208公分高的卡佩拉移出，主因與他的合約有關。他的5年9000萬美元（約新台幣27億142元）合約來到第2年，下一季薪資為1600萬美元，之後兩季分別為1710萬與1820萬美元。

29歲的科溫頓本季場均12.8分、拉下6籃板，投籃命中率為生涯最高的43.5%，每場都會射進2顆以上三分球。206公分高的搖擺人科溫頓，在總教練安東尼（Mike D'Antoni）執教下，能順利融入火箭一哥的哈登（James Harden）與衛斯布魯克（Russell Westbrook）之間的搭檔。

然而，交易出卡佩拉與奈內後，火箭現在沒有一位真正的中鋒，或是任何真正接近中鋒的球員。根據多方報導，火箭將讓196公分高的34歲搖擺人塔克（P.J. Tucker）擔任中鋒。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1090206