楊恩狂砍48分 老鷹140比135啄傷尼克

（中央社亞特蘭大10日綜合外電報導）美國職籃NBA亞特蘭大老鷹隊9日在兩度延長賽後，以140分比135分擊敗來訪的紐約尼克隊。老鷹當家球星楊恩全場攻下48分，並在第二度延長賽斬獲關鍵的11分，率隊振翅高飛。

楊恩（Trae Young）在第二度延長賽剩2分14秒時一記三分球，讓老鷹以136分比129分領先尼克，尼克後衛佩頓（Elfrid Payton）在最後29.7秒一記三分球失利，錯失追平的機會，讓楊恩在最後12秒以4次罰球奠定勝利。

楊恩16次罰球全進，包括8記在延長賽中的罰球。他並有13次的助攻，這是他第20次「雙十」表現。也是楊恩第9次單場至少狂砍40分的表現。

老鷹前鋒柯林斯（John Collins）拿下32分、16籃板，前鋒杭特（DeAndre Hunter）挹注19分，包括第二度延長賽時的一記關鍵三分球。

這場落敗終止了尼克的4連勝，儘管前鋒藍德爾（Julius Randle）拿下35分、18籃板，前鋒布拉克（Reggie Bullock）斬獲21分，中鋒羅賓遜（Mitchell Robinson）也有15分、11籃板的表現，仍不敵老鷹。

老鷹和尼克在第一、二節你來我往，上半場結束時，尼克以63分比61分小幅領先老鷹，下半場捉對廝殺，楊恩最後一記兩分球不進，雙方以116分比116分打平，比賽進入延長賽。

尼克在第一度延長賽時，打出一波10比2領先老鷹，不過，老鷹拿下最後8分。楊恩在最後7.2秒時兩罰都進，佩頓卻在最後0.8秒一記三分球失利，讓第一度延長賽仍以126分比126分打平，比賽殺入第二度延長賽。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090210