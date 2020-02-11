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沒有對手可戰 南投高中拔河隊為國爭光夢碎

最新更新：2020/02/11 16:59

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）南投高中拔河隊取得國家代表資格，原定前往愛爾蘭參加世界盃拔河賽3項青年組（Junior）賽事，但因含其他國家報名不足4隊取消比賽。選手們克服難過心情，仍持續訓練備戰。

2020世界盃室內拔河錦標賽20日到23日在愛爾蘭登場，去年10月擊敗國內眾多勁旅取得國家代表隊資格的南投高中拔河隊，原定參加資格15歲到18歲的青年男子組560公斤級（JM560）、青年女子組480公斤級（JW480）、青少年混合520公斤級（Jmix520）共3項賽事。

但由於JM560組只有愛爾蘭與中華隊共2隊報名，JW480組與Jmix520組甚至只有中華隊報名，上述單項因最少需4隊報名而取消比賽，「沒有對手」讓南投高中拔河隊被迫無法前往愛爾蘭為國爭光，教練林子堯今天說，日前被告知消息，隊員們難過到一片沉默。

林子堯接受中央社記者訪問說，南投高中拔河隊當初選拔賽時獲青少男、女、混合共3項優勝，創下國內拔河界新紀錄，首次有校隊一次囊括3項級別冠軍及代表權，選手原本非常開心並積極備戰，獲知比賽取消後「一片死寂、特別安靜，難過到不知說什麼」。

賽事網站資料顯示，報名參加錦標賽的國家代表隊包含愛爾蘭、德國、英格蘭、中華台北、中國、西班牙巴斯克自治區、蘇格蘭、俄羅斯、北愛爾蘭、荷蘭、日本、義大利、奈及利亞。

林子堯說，因報名隊數不足而取消賽事「也不算罕見情形」，畢竟國際上青少年組別隊伍相對較少，「我們也期待他們報名」，其他國家應有代表隊，但不知道為何沒有報名，例如西班牙、愛爾蘭、北愛爾蘭、蘇格蘭，都應該可能要派隊伍參加青少年組別。

因武漢肺炎疫情，高中以下學校延後至25日開學，而就算未能出國比賽，南投高中拔河隊今天仍到校練習，林子堯說，當初安撫男、女共42名拔河隊員許久，現階段就是備戰3月在嘉義市舉辦的108學年度全國拔河錦標賽，成績攸關隊員保送、甄試升學。（編輯：謝雅竹）1090211

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