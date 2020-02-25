大笨牛獲3金1銀 辛苦備戰世界拔河賽嚐勝利果實

（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）大笨牛拔河隊參加世界盃室內拔河賽拿下3金1銀，辛苦付出最終使隊員為國爭光。全隊今天傍晚搭機飛抵桃園機場，部分成員直接回北部住處，其他隊員晚間返回集訓基地南投高中。

20日到23日在愛爾蘭舉行的2020世界盃室內拔河錦標賽落幕，中華代表隊在國家對國家的「錦標賽」拿下5金1銀，表現亮眼，代表隊其中之一團體「大笨牛拔河隊」貢獻男子560公斤級、U23男子600公斤級共2面金牌，另在俱樂部性質的公開賽U23男子600公斤級也獲1金1銀，共3金1銀好成績讓成員數個月付出有了甜美果實。

大笨牛拔河隊參加男子560公斤級、男子600公斤級、U23男子600公斤級「錦標賽」；另外，隊員也拆成南投縣體育會拔河委員會、大笨牛拔河隊、台北市立大學共3隊參加俱樂部性質的「公開賽」。

隊員為備戰賽事，借地南投高中訓練，今年起強度提升到練2天休1天，有成員乾脆辭職專心備戰，而為達到量級公斤總和標準，大笨牛全隊平均減重15到20公斤，甚至有人減重逾30公斤，在愛爾蘭賽前過磅後，每人2天到3天內再快速增重10到15公斤，訓練加上體重劇烈增減，將隊員身心推到極限。

辛苦最終獲得好成績。任教國立台灣海洋大學的隨隊教練陳建文說，無論是否被看見、肯定與否，他們都會持續努力；而自2018年世錦賽黑哨判決後，拿下男子560公斤級金牌，更是「親自取回屬於我們的桂冠與榮耀」，感謝中華民國拔河運動協會、南投縣體育會、各贊助者、家人、選手、海洋大學、南投高中支持。

隨隊的南投高中拔河隊教練林子堯說，回顧中華隊整年集訓過程，為達成夢想目標，成員無怨無悔、辭掉工作、暫放學校、不顧誤解、脫離親朋好友，頂著降體重萬般疲憊的身體，面對高強度訓練，一次又一次考驗身體及意志力，心智折磨非能想像，如此痛苦終於讓他們破涕為笑。（編輯：黃世雅）1090225