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MLB老虎名人堂球星卡林辭世 享壽85歲

最新更新：2020/04/07 12:28
效力美國職棒大聯盟MLB底特律老虎22年的「老虎先生」卡林6日辭世，享壽85歲。（圖取自twitter.com/tigers）
效力美國職棒大聯盟MLB底特律老虎22年的「老虎先生」卡林6日辭世，享壽85歲。（圖取自twitter.com/tigers）

（中央社底特律6日綜合外電報導）效力美國職棒大聯盟MLB底特律老虎22年，並率隊於1968年拿下世界大賽冠軍的「老虎先生」卡林（Al Kaline）今天辭世，享壽85歲。

「底特律自由報」（Detroit Free Press）報導，卡林家族友人證實，卡林在密西根州的家中過世，但死因不得而知。老虎隊發出聲明致哀，讚揚卡林是棒球史上最卓越、戰績最輝煌的球員之一，但也未透露死因。

生涯22年都在老虎度過，而獲得「老虎先生」綽號的卡林，生涯共擊出3007支安打，有399發全壘打，18次獲選參加明星賽，10度獲得金手套獎殊榮。

卡林在巴爾的摩出生，18歲加入老虎，他1953年高中畢業後就上大聯盟，生涯不曾被下放小聯盟。

卡林1955年以3成40打擊率奪得美國聯盟打擊王時才20歲，是繼1907年的柯布（Ty Cobb）後，第一個拿下大聯盟打擊王的20歲選手。

老虎1980年將卡林的6號球衣退休，同年，在他首度具獲選資格時，就成功入主名人堂。

卡林1974年退休後，持續為老虎貢獻，加入了球隊的電視轉播團隊。

他2002年被任命為老虎特別助理，任期直到2020年。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1090407

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