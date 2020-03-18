更多編輯台推薦新聞：
特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊
生活

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至
娛樂

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
英國武漢肺炎疫情延燒 台灣學生拋售家當緊急返台
首頁 / 重點新聞

大聯盟球季因武漢肺炎疫情延後 30隊各捐百萬美元助員工度難關

最新更新：2020/03/18 17:28
受武漢肺炎疫情影響，美國職棒大聯盟MLB球季何時開打未定，MLB主席曼佛瑞德說，30支球隊將各捐100萬美元（約新台幣3026萬元），協助生計受衝擊的球場員工。（圖取自facebook.com/mlb）
受武漢肺炎疫情影響，美國職棒大聯盟MLB球季何時開打未定，MLB主席曼佛瑞德說，30支球隊將各捐100萬美元（約新台幣3026萬元），協助生計受衝擊的球場員工。（圖取自facebook.com/mlb）

（中央社紐約18日綜合外電報導）受武漢肺炎影響，美國職棒大聯盟MLB球季何時開打未定，為了協助生計受衝擊的球場員工，30支球隊將各捐100萬美元（約新台幣3026萬元），協助他們度過難關。

路透社報導，MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）在聲明中表示：「過去48小時，我一直在和30支球團代表接洽，以幫助數千名受球季延後開打影響的員工。」

曼佛瑞德說：「每個球團都允諾捐出100萬美元，各隊將會公布更多相關細節，但因除須配合各州與地方的法規，還得集體商議出各隊員工認為最有利的方案，因此各隊宣布時間會不一樣。」

MLB上週取消進行到一半的春訓賽事，並宣布球季延後兩週至4月中旬開打；隨著疫情擴散，MLB於16日又修改了賽程表，至少未來8週內不會進行。這代表，開幕賽5月中之前不會登場。

若最終落得減賽下場，每隊每季原本162場賽事必須被砍，對那些以場計費的員工來說，將是重大損失。（譯者：陳家倫/核稿：林治平）1090318

延伸閱讀
舊金山巨人任用女教練 開創大聯盟新歷史偷暗號醜聞延燒 大都會教頭貝爾川下台機器人輔助好壞球判決 大聯盟找獨立聯盟測試

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報