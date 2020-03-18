大聯盟球季因武漢肺炎疫情延後 30隊各捐百萬美元助員工度難關

受武漢肺炎疫情影響，美國職棒大聯盟MLB球季何時開打未定，MLB主席曼佛瑞德說，30支球隊將各捐100萬美元（約新台幣3026萬元），協助生計受衝擊的球場員工。（圖取自facebook.com/mlb）

（中央社紐約18日綜合外電報導）受武漢肺炎影響，美國職棒大聯盟MLB球季何時開打未定，為了協助生計受衝擊的球場員工，30支球隊將各捐100萬美元（約新台幣3026萬元），協助他們度過難關。

路透社報導，MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）在聲明中表示：「過去48小時，我一直在和30支球團代表接洽，以幫助數千名受球季延後開打影響的員工。」

曼佛瑞德說：「每個球團都允諾捐出100萬美元，各隊將會公布更多相關細節，但因除須配合各州與地方的法規，還得集體商議出各隊員工認為最有利的方案，因此各隊宣布時間會不一樣。」

MLB上週取消進行到一半的春訓賽事，並宣布球季延後兩週至4月中旬開打；隨著疫情擴散，MLB於16日又修改了賽程表，至少未來8週內不會進行。這代表，開幕賽5月中之前不會登場。

若最終落得減賽下場，每隊每季原本162場賽事必須被砍，對那些以場計費的員工來說，將是重大損失。（譯者：陳家倫/核稿：林治平）1090318