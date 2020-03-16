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洋基證實小聯盟球員確診 美職棒圈武漢肺炎首例
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情13/100

洋基證實小聯盟球員確診 美職棒圈武漢肺炎首例

最新更新：2020/03/16 10:16
MLB紐約洋基15日表示，旗下小聯盟球隊的球員接受武漢肺炎檢測，結果呈陽性反應。圖為紐約洋基球場。（圖取自MLB網頁mlb.com）
MLB紐約洋基15日表示，旗下小聯盟球隊的球員接受武漢肺炎檢測，結果呈陽性反應。圖為紐約洋基球場。（圖取自MLB網頁mlb.com）

（中央社紐約15日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天表示，旗下小聯盟球隊的球員接受武漢肺炎檢測，結果呈陽性反應，這是美國職棒圈確診的首例。

基於美國醫療隱私規定，洋基並未透露這名感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）球員的身分，但表示他從未出現在洋基大聯盟球隊使用的佛羅里達州春訓基地，就目前所知，他也沒有和任何洋基（大聯盟）球員有接觸。

洋基發言人席洛（Jason Zillo）說：「他從未在這裡，也沒有任何有關人士曾和他在一起。」

面對武漢肺炎疫情，MLB已經宣布，將原訂26日開始的新球季，延後至少兩週。

MLB取消了所有春訓熱身賽，但各隊將各自決定是否在他們的春訓基地繼續非正式的練球。

各隊40人名單中的球員，已在13日收到通知，他們可以選擇留在春訓基地、前往球隊主場所在的城市，或是回自己的家。

洋基的球員經過投票，決定留在佛羅里達繼續練球。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，MLB今天發給30支球隊一份備忘錄，「強烈建議不要」團體練球，並強調擴大社交距離以遏阻疫情蔓延。

根據洛杉磯時報報導，這些建議是在那名小聯盟球員確診後發出。報導說，那名小聯盟球員13日上午通知球團他有發燒症狀，之後才接受檢測。

「紐約郵報」（New York Post）報導，小聯盟春訓基地13日上午關閉，最快25日才會開放。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1090316

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