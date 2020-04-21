PK守門員擋下3球 豐田國中奪台東首座足球冠軍

108學年中等學校足球聯賽11人制國男組20日晚間舉行冠亞軍爭奪賽，最終PK賽時，台東豐田國中守門員張格瑋連續擋下3顆球，隊友則連進3球得分，擊敗4連霸的黎明國中，奪得台東首座足球冠軍。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年4月21日

（中央社記者盧太城台東21日電）中等學校足球聯賽昨晚冠亞軍爭奪賽，最終PK賽時，台東豐田國中守門員張格瑋連續擋下3顆球，隊友則連進3球得分，擊敗4連霸的黎明國中，奪得台東首座足球冠軍。

108學年HFL中等學校足球聯賽11人制國男組昨晚由台東豐田國中和4連霸的強隊黎明國中爭奪冠亞軍賽。上半場2比2平手，延長賽雙方未進分，最後2隊挑選5人進行PK賽。

豐田國中守門員張格瑋連續擋下黎明國中的3顆球，而豐田國中則連進3球，奪得冠軍。這也是台東足球史上首座全國冠軍。

包括台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、台東市長張國洲、立委劉櫂豪，以及台東縣政府教育處都在社群網站表達祝賀，感謝豐田國中的小將。

台東縣政府教育處今天表示，豐田國中200公尺田徑場規格遠不及11人制標準球場，在隊形及戰術的訓練上相當不易，除練習要更加努力外，也藉由至外地的移地訓練增加球員場上經驗，教練與球員們經常於週末至外地與其他球隊切磋。

總教練楊志明對於子弟兵表現相當滿意，激動說「今天我看見了球員的付出，每個人都能發揮平日所學，盡到自己的責任與本分；我也看見了非常不服輸的球員，大部分都拚到腳抽筋，他們達成任務，把自己在球場上的價值發揮得淋漓盡致。」

張格瑋表示，大家這麼努力練習，終於拿下冠軍。謝謝隊友，比賽時自己犯下很多失誤，隊友都能幫他補救，「我沒有想過自己能連續擋下三球，但我對自己有信心、教練也對我有信心。感謝家人把我送進豐田國中，遇到楊志明教練；謝謝教練三年的訓練，讓我體會到堅持不放棄的真理。」（編輯：陳俊碩）1090421