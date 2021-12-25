張閔勛走出低潮更自信 期待向古久保健二學東西

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（中央社記者謝靜雯彰化25日電）中職樂天桃猿隊張閔勛今天出席棒球訓練營，回顧今年球季，走過低潮、重回捕手位置，張閔勛表示算是突破、也找回信心，離隊教練劉家豪拉他一把，也期待從新的教練古久保健二身上學東西。

樂天桃猿隊捕手張閔勛業餘時期是國家隊常客，2016年中職選秀首輪獲得指名，但進到職棒後遇到低潮和挫折，一度轉守外野，這2年回到捕手位置，今年也在一軍有比較多的出賽機會。

張閔勛今天出席BE HEROES棒球訓練營，接受媒體訪問時回憶一路走來歷程，過程中有不順、低潮，今年算是有值得肯定的突破，一軍有比較穩定出賽機會，「感謝教練沒有放棄我，也找回自信心，希望明年會更好。」

張閔勛感謝離隊的捕手教練劉家豪，「他看過我最失敗的時候，也看到我重新找回信心，給我很多的幫助，謝謝他把我拉回來，相信看到我有好的表現，他比誰都還要開心」，劉家豪轉任富邦悍將隊捕手教練，張閔勛表示，兩人還是有聯絡、也祝福他。

樂天桃猿隊新球季找來原本效力悍將隊的捕手教練古久保健二、擔任一軍首席教練，張閔勛表示，很期待可以從古久保健二身上學東西。

張閔勛表示，目前維持自主調整，預計明年1月8日開始加入球隊訓練，想辦法記住今年球季好的感覺、期待明年球季會更好。（編輯：張芷瑄）1101225