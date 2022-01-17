WSBL台電擊退電信 睽違10年奪開季首戰勝利

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）台電中鋒劉昕妤菜鳥球季場均得分不到5分，靠著多給自己信心，今天首戰攻下生涯新高16分，率隊以50比37擊敗中華電信，睽違10年拿下女子超級籃球聯賽（WSBL）開季首戰勝利。

第17屆WSBL今天在台北體育館點燃戰火，首場由台灣電力出戰中華電信，壓軸則由台元紡織迎戰衛冕軍國泰人壽。

台電今天前兩節三分球命中率超過55%，反觀電信外線手感低迷，12投1中，台電上半場以31比24領先。

台電第3節得分火力降溫，但電信未能把握進攻機會，單節只得6分，台電帶著10分領先進入第4節，靠著劉昕妤、郭佳紋挹注外線火力，擴大領先優勢，最終以13分差勝出。

這也是台電10年以來首度在開季首戰贏球，直接追平上季勝場數，台電前一次奪下首戰勝利要追溯至2012年2月11日，當時以71比58擊敗台元。

劉昕妤拿下全隊最多16分、外加5籃板，郭佳紋進帳12分、7籃板、4助攻，張譯文繳出8分、10籃板。

楊政盛去年初接掌台電女籃兵符，他賽後接受媒體聯訪時表示，儘管去年球隊一開始打不好，但持續在修正，後來逐漸往正向發展，加上大量換血，且年輕球員願意接受目前的打法，因此產生比較好的效果。

楊政盛認為，此役贏球關鍵在於把握關鍵球，以及減少失誤，他也特別點名張譯文扮演奇兵角色，在攻防兩端都有表現，幫助球隊士氣維持高檔。

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身高180公分劉昕妤在上季菜鳥球季，場均僅4.2分、4.5籃板、1助攻、1.3阻攻，數據並不突出。劉昕妤透露，菜鳥球季上場多少會有點害怕，但她後來轉念一想，「已經打過一季了，有什麼好怕了」，靠著給自己多一點信心，發揮自己身材長處，在開季首場比賽就收到成效。

談到本季目標，劉昕妤表示，除了希望球隊勝場數比去年多外，也期盼自己表現能有裡有外，繳出穩定成績。（編輯：張雅淨）1110117