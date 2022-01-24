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辛納收澳網8強門票 奧格-阿里辛勝西里奇晉級

2022/1/24 19:21
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（中央社墨爾本24日綜合外電報導）澳洲網球公開賽男單賽事，義大利新星辛納今天直落三取勝晉級8強；加拿大選手奧格-阿里辛則擊退克羅埃西亞好手西里奇，將與俄羅斯名將梅迪維夫爭取男單4強門票。

法新社報導，第11種子辛納（Jannick Sinner）今天與地主選手、第32種子德米瑙爾（Alex de Minaur）在拉佛球場（Rod Laver Arena）對戰2小時35分鐘，終場以7比6（7比3）、6比3、6比4奪勝，終結澳洲僅存的希望。

辛納將在8強對上希臘籍第4種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）或第20種子美國的佛里茲（Taylor Fritz）。

另一方面，第9種子奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）今天在高溫中與第27種子西里奇（Marin Cilic）於凱恩球場（John Cain Arena）對戰4盤，雙方歷經3小時35分鐘後才分出勝負，最終奧格-阿里辛以2比6、7比6（9比7）、6比2、7比6（7比4）勝出，晉級8強。

奧格-阿里辛賽後表示：「太棒了，這（個結果）使我更具信念，我過去3度敗給馬林（西里奇），這是我第一次打贏他，而且是在像這樣的重要時刻。」

西里奇2018年澳網曾闖進決賽，但最終不敵瑞士名將費德瑞（Roger Federer）收下亞軍。

奧格-阿里辛與同胞沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）雙雙晉級，創下澳網史上首次有兩名加拿大男子選手進8強的紀錄。

奧格-阿里辛下一站將對上俄羅斯好手梅迪維夫（Daniil Medvedev），爭取4強門票。第2種子梅迪維夫是去年澳網男單亞軍。（譯者：楊昭彥/核稿：徐崇哲）1110124

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