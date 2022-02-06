中信兄弟調薪破7%史上最多 陳子豪朝複數年約談

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（中央社記者謝靜雯屏東6日電）中信兄弟隊去年拿下總冠軍、今天開訓備戰新球季，領隊劉志威表示，目前談薪還沒有完全確定，但整體加薪超過7%，應該算是史上最多，野手陳子豪合約，朝複數年方向談。

中華職棒中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區舉行開訓儀式，領隊劉志威在開訓典禮上表示，今年休賽季很不一樣，過往接受到很多安慰鼓勵，今年則是與一路支持、陪伴的大家分享得來不易的喜悅，「感覺有點陌生、但很開心。」

劉志威勉勵球員，從中信接手球隊過後，經過很多不同的時期，也曾受到懷疑、經歷低潮，但大家互相扶持、信任，「我們也曾在最後一步跌倒，但這些過程都是養分和基礎，我們去年一起達成總冠軍的目標。」

劉志威也提到，拿下總冠軍也不能停止腳步，希望大家彼此相信、力求突破，不斷進步、互相扶持，「因為你們都值得，不要輕易放過這個創造歷史的機會。」

新球季談約狀況，劉志威表示，農曆年前就已經談過一輪，但還沒有完全確定，希望月底以前可以完成，但整體而言加薪會超過7%，大家去年球季都表現得不錯，該加多少就加多少，中職這幾年下來，薪資標準也慢慢有基準可以依循。

投手官大元去年季後行使自由球員權利，但沒有轉隊，劉志威表示，目前有談過，也提出不同的方案給他考慮；球隊倚重的牛棚投手李振昌，目前也有提出合約方案。

至於外界關注的野手陳子豪，劉志威透露，經紀公司和球團都是希望複數年約，「目前朝這個方向去談。」被問起調薪幅度最大的球員是誰，劉志威表示，一軍主力球員都有一定的調幅，但都還沒有完全確定。（編輯：李錫璋）1110206