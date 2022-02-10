味全龍宣布新領隊丁仲緯 任中傑擔任榮譽顧問

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（中央社記者楊啟芳台北10日電）中華職棒味全龍隊今天宣布原代理領隊任中傑卸任，新任領隊由丁仲緯接下，副領隊則是曲信恩，5隊中最年輕的領隊丁仲緯表示，將傾力帶領味全龍與龍迷一起寫歷史。

味全龍球團表示，原代理領隊任中傑希望有更寬裕的時間安排退休生活，將從明天起卸任，未來將擔任榮譽顧問；領隊由現任副領隊丁仲緯接任，副領隊由戰力發展組主管曲信恩升任。

任中傑曾帶領上一代味全龍隊奪下3連霸，2019年初以72歲的年紀協助推動味全龍復出。任中傑回憶，「當初掙扎蠻久的，我年紀一大把還要搞這個。」任中傑表示，看到球隊去年下半季的成長非常感動，但自覺應該有較寬裕時間安排退休生活，希望卸下重擔，他相信味全龍會愈來愈好。

味全龍表示，新任領隊丁仲緯從台灣大學農業經濟研究所畢業後，歷任頂新國際集團總部、海外事業部總經理室的經營企劃，2019年起開始參與味全龍復出籌備，先後擔任球團經營企劃與副領隊。

球團指出，丁仲緯雖然年僅36歲，但與棒球淵源長達29年，他會打球也看球，球團希望借重他自幼所受的薰陶與新生代的創新思維，將味全龍打造為兼具傳統與創新活力的球隊。

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44歲的副領隊曲信恩為美國匹茲堡大學生物力學博士，並從大聯盟球探局球探學校畢業。曾任美國克利夫蘭印地安人、亞利桑那響尾蛇等隊伍翻譯，以及德州遊騎兵運科與人體動作分析等職。

丁仲緯表示，「棒球是拚搏出局數的運動，在最後一個出局數出現前，都有無限可能。」丁仲緯指出，味全龍的工作讓他感到自己時時刻刻都在棒球史上寫紀錄，他希望用棒球運動與球隊、球迷一起寫歷史。（編輯：屈享平）1110210