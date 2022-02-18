林昱珉加盟響尾蛇 盼最快速度站上大聯盟

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）棒球好手林昱珉加盟美國職棒亞利桑那響尾蛇隊，今天舉辦加盟記者會，響尾蛇球探魏子堯表示，林昱珉是去年度球隊最高簽約金的選手；林昱珉則說，希望以最快速度站上大聯盟。

18歲左投林昱珉自穀保家商畢業，在去年底就被傳出與響尾蛇隊簽約，今天正式舉辦加盟記者會。林昱珉與響尾蛇隊的簽約金為52.5萬美元（約新台幣1464萬元），另有學費補助7.5萬美元。

響尾蛇隊球探魏子堯表示，球團很高興可以簽下林昱珉，「他是2021年度國際球員中最棒的，包括國際球員和選秀球員，簽下的金額是2021年度最高的，代表球隊的重視程度，他未來性很好，有機會在大聯盟擔任先發投手。」

魏子堯指出，林昱珉預計下星期就會到響尾蛇隊的基地報到，參加延長春訓，從新人聯盟起步，若一切順利的話，有可能在季中就升到完整球季的層級。

得知要正式簽約時，林昱珉在記者會上表示，「心情滿雀躍的、很期待，但最主要還是自己要持續練習，不停地強化自己身體，美國最厲害的是重量訓練和爆發力，希望可以讓自己身體機能、肌力得到最大強化。」

直到今天出席加盟記者會，林昱珉才有自己是「職業球員」的實感，昨天還緊張到失眠，「自己慢慢要有擔當，要對得起這個職業。」談到未來目標，他指出，希望在練習或比賽時把狀態調整到最好，可以用最快的速度站上大聯盟舞台，一步一步前進。

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林昱珉是去年響尾蛇隊簽約金最高的球員，對此他接受訪問時說：「我自己是沒有太在意那些，可是既然球團給到那麼高的價碼，代表對我很重視，很謝謝球團信任，希望未來能夠盡到最好的努力。」

穀保家商棒球隊領隊蔡明堂在記者會上表示，林昱珉有一顆「強心臟」，有很好的能力，但也不忘勉勵他，「因為要適應美國的環境，期許他在美國還是要多多學習，希望未來可以為台灣貢獻一份力量，很高興穀保能出這麼好的學生。」（編輯：吳協昌）1110218

18歲開南大學投手林昱珉與美職亞利桑那響尾蛇隊簽約，18日在台北舉辦加盟記者會，林昱珉會中穿上全新球衣，對於將展開旅美生涯難掩開心。中央社記者張新偉攝 111年2月18日

開南大學投手林昱珉（左）與美職亞利桑那響尾蛇隊簽約，成為響尾蛇隊史第5名台灣球員，18日舉辦加盟記者會，響尾蛇隊球探魏子堯（右）為他披上球衣。中央社記者張新偉攝 111年2月18日