林昱珉談選擇美職 因感受響尾蛇隊重視自己

（中央社記者楊啟芳台北18日電）美職亞利桑那響尾蛇隊左投林昱珉今天舉行加盟記者會，林昱珉表示，會選擇去美國而非日本，主要是感受到響尾蛇隊對自己非常重視，他希望未來能強化身體素質，並盡快融入當地。

18歲的林昱珉在三級棒球國手資歷豐富，許多美職、日職球團都對他表達興趣，本來他屬意日職球隊，不過最終選擇美職。對此林昱珉表示，「一開始希望可以去日本，但是我覺得美國響尾蛇球團對我很重視，只要我有國際比賽他們都會到場，所以我覺得到那邊會有更大機會。」

由於林昱珉身形比較單薄，他剛開始也覺得去日職比較有利，投球機制、身體條件比較適合日本。不過他說：「告訴自己去美國搞不好會擦出不一樣火花。」他指出，到美國之後必須把體重、肌力等條件更強化，可以確保自己身體、手部健康更穩定。

響尾蛇隊目前陣中有許多台灣小聯盟球員，包括林凱威、林家正、陳聖平。林昱珉指出，前輩林家正有告訴他，去到美國之後要保持平常心，且跟在地球員好好溝通，「不要很吝嗇地躲在旁邊，要勇敢地跟他們一起玩，這樣可以非常快融入。」

林昱珉指出，現在語言方面已有基礎，不過到美國之後最不適應的應該是飲食。「美國和台灣的飲食習慣有相當大的差別，我這幾個月都是頻繁在吃古早味，到時候應該會想念台灣小吃。」

去年加盟費城人隊的「怪力男」李灝宇與林昱珉在國家隊一直是隊友，林昱珉表示，2人因為是同經紀公司，最近一起訓練。林昱珉笑說：「我就說他好可憐，球團只剩一個台灣人，離我又有點遠，所以有約定好一起往更好層級發展。」

至於會選擇21當作背號，林昱珉表示，主要因為是在去年2021年簽約，有全新開始的意義。（編輯：屈享平）1110218

開南大學投手林昱珉（右）與美職亞利桑那響尾蛇隊簽約，成為響尾蛇隊史第5名台灣球員，18日舉辦加盟記者會，高中時期穀保家商棒球隊領隊蔡明堂（左）前來祝福。中央社記者張新偉攝 111年2月18日

18歲開南大學投手林昱珉與美職亞利桑那響尾蛇隊簽約，18日在台北舉辦加盟記者會，林昱珉會中穿上全新球衣，對於將展開旅美生涯難掩開心。中央社記者張新偉攝 111年2月18日