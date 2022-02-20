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HBL北一女扳倒淡商 奪4強賽頭號種子

2022/2/20 16:38
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（中央社記者黃巧雯新北20日電）衛冕軍淡水商工、北一女中今天高中籃球聯賽（HBL）8強賽最終戰交手，因兩隊已提前取得4強門票，此役無關晉級，北一女靠著宋瑞蓁轟下26分，以92比88鎖定4強賽頭號種子。

110學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組8強賽今天在新莊、板橋體育館2地進行最後一天賽程，女子組賽前包括淡商、北一女、永仁高中等3隊已晉級4強。

淡商8強賽拉出6連勝，今天與北一女上演4強賽頭號種子之爭，北一女首節就攻下32分，加上宋瑞蓁表現全面，全場挹注26分，外加6籃板、6助攻、7抄截，北一女以4分差取勝。

4強賽將採交叉對決，頭號種子對決第4種子，而第2、3種子交手，北一女、淡商分別以頭號、第2種子之姿前進4強，北一女教頭駱燕萍賽後接受媒體聯訪時開心地表示：「沒有想過會拿到8強賽第一，剛聽說我們好像是第一次。」

北一女今天由菜鳥黃子芸鎮守淡商長人蕭豫玟，黃子芸透露，進入北一女就是以擊敗淡商為目標，「因為國中看她們打球好像很少輸，想和隊友挑戰看看」。

談到拿下8強賽第一，黃子芸認為，算是「成就解鎖」，希望晉級4強後，最後2場比賽也要穩穩地打。

女子組最後一張4強門票將由陽明與金甌角逐，陽明今晚壓軸戰若能擊敗永仁高中，就能搭上4強末班車。（編輯：謝雅竹）1110220

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