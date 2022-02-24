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113年、115年全民運動會 屏縣、桃園獲承辦權

2022/2/24 17:18
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）民國111年全民運動會10月將在嘉義縣登場，體育署今天宣布，113年及115年全民運動會承辦縣市，分別由屏東縣及桃園市取得承辦權，後續將簽訂協議書。

體育署今天舉辦例行記者會，由全民運動組組長呂忠仁主持，除了預告今年全民運動會10月8日至13日將在嘉義縣揭開序幕外，也揭曉未來2屆承辦縣市。

呂忠仁表示，自109年底啟動113年、115年全民運動會承辦縣市的評選作業，113年由屏東縣提出申辦，115年則有3縣市包括彰化縣、桃園市、台南市提出申請。

體育署由代理署長林騰蛟擔任召集人，邀請國內體育大專校院、中華奧會、中華民國體育運動總會代表與體育行政專家學者共11名委員，組成「113年及115年全民運動會評估小組」，並於去年底、今年1月初實地訪視。

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呂忠仁指出，主要評估住宿、醫療、保險、交通等各項條件，並於今年1月26日召開評選會議，由評選委員對各申辦單位進行序位評比，敲定由屏東縣及桃園市分別承辦113年及115年全民運動會，後續將與2個承辦單位簽訂舉辦協議書。

全民運動會是以鼓勵民眾參與運動，提升國民運動風氣及以運動會友為目標的運動賽會，體育署指出，歷屆全民運動會均有近萬人隊職員參賽，加上隊職員攜帶的親朋好友，全民運動會帶來的人流相當可觀，能在賽會期間促進地方經濟，帶動地方產業發展。（編輯：張芷瑄）1110224

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